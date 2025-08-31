O substanță toxică din gelurile de unghii, interzisă de UE. Cât este de periculoasă pentru organism și ce efecte produce

TPO este o substanță care ajută la uscarea ojei semipermanente și a gelurilor sub lumina UV sau LED. Până pe 1 septembrie toate aceste produse trebuie retrase de pe piață, ceea ce creează un haos în industrie.

Ana Căle, nail trainer academie beauty: Stocurile sunt foarte mari, și atunci facem treptat tranziția către ojele noi care nu conțin această substanță toxică. Din păcate, este o tranziție de durată, noi ne-am fi dorit o tranziție un pic mai prelungită, și atunci aruncăm cred că jumătate din marfa noastră pentru unghii, trebuie obligatoriu înlocuită.

Ingredientul a fost clasificat recent ca substanță periculoasă pentru reproducere și devine periculos cand e utilizat în mod repetat și în concentrații mari.

Dr. Iuliana Lupu, medic dermatolog: Asta înseamnă că ea în sine nu e toxică, nu induce mutații sau nu e cancerigenă, în schimb daca este aplicată la persoane de varsta fertilă ar putea să le afecteze repoducerea.

Manichiuristele nu mai pot folosi produsele chiar dacă ele au fost cumpărate înainte de 1 septembrie și încă nu au expirat.

Pentru profesioniștii din domeniul cosmetic cum sunt saloanele de manichiură, indicațiile de la Protecția Consumatorilor sunt clare - produsele care conțin TPO nu mai pot fi vândute distribuite și utilizate de la 1 septembrie, relatează Amalia Dobre, jurnalist Digi24.

Trendul unghiilor cu gel și ojă semipermanentă e foarte popular în rândul femeilor.

Femeie: Nici nu am alergii, mă duc mereu la saloane care sterilizează, deci nu am avut gândul de a păți ceva. Acum îmi fac semi cu apex, să fie simplu și natural.

Reporter: De cât timp îți faci ungiie cu semi sau cu gel?

Femeie: De doi ani.

Femeie: Nu m-am gândit și nu cred că m-ar afecta.

Reporter: Cât plătești lunar?

Femeie: Între 150-200 de lei.

Mai mult, expunerea mâinilor la lumina UV poate afecta pielea, iar dermatologii recomandă ca înainte de aceste proceduri să se aplice o cremă cu protecție solară mare.

„Poate da frecvent iritații locale. Dacă reacția este extrem de acută, în timp reacția se poate croniciza”

„Această substanță poate da frecvent la nivelul pielii, și mai ales la nivelul unghiilor, alergii sau iritații locale. Acestea se manifestă cu inflamația și înroșirea pielii, mai ales pielea din jurul unghiilor. Pot merge până la vezicule cu lichid. Dacă reacția este extrem de acută, în timp reacția se poate croniciza și se poate manifesta cu piele uscată, cu descuamări și fisuri ale pielii din jurul unghiilor”, afirmă Cristina Nisipașu, medic primar dermato-venerologie.

„Am văzut și cazuri de onicoliză, adică dezlipirea unghiei de pe patul unghial, sau hipercheratoza patului unghial, adică îngroșarea excesivă a unghiei și a pielii de sub aceasta, sub reacția acestor reacții de fotopolimerizare.

Ce se întâmplă? Uneori, atunci când produsul este aplicat incorect sau mai ales când este scos de pe unghie într-un mod prea agresiv, unghia se subțiază excesiv, sau atunci când avem aceste reacții alergice în jurul unghiilor poate crește absorbția acestor produse la nivelul pielii și atunci să provoace reacții mai intense”, adaugă medicul.

Aceste substanțe au fost folosite totuși până în acest moment pe scară largă și aveam paciente care mergeau chiar foarte frecvent la manechiură sau care s-au confruntat cu tehnici incorecte de aplicare și de îndepărtare a acestor produse de pe unghie, și am văzut în ultimul timp reacții extrem de numeroase la manechiură și mai ales la pedichiură cu produse din acestea”, a mai spus Cristina Nisipașu.

Editor : Liviu Cojan