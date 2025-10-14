OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii

Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India. Conform unei declarații de pe site-ul OMS, acestea sunt COLDRIF, Respifresh TR și ReLife, fabricate de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals și, respectiv, Shape Pharma.

Autoritățile sanitare au făcut un apel la autoritățile din toată lumea ca prezența acestor medicamente în orice țară să fie raportată agenției de sănătate, notează Reuters.

Agenția a declarat că produsele contaminate prezintă riscuri semnificative și pot provoca boli grave, care pot pune viața în pericol.

Autoritatea sanitară din India, Organizația Centrală pentru Controlul Standardelor în Domeniul Medicamentelor (CDSCO), a informat OMS că siropurile au fost consumate de circa 22 de copii, toți cu vârsta sub cinci ani, care au murit recent în districtul Chhindwara din statul central Madhya Pradesh.

Medicamentul pentru tuse conținea dietilen glicol toxic în cantități de aproape 500 de ori mai mari decât limita admisă.

CDSCO a declarat că niciunul dintre medicamentele contaminate nu a fost exportat din India și nu există dovezi de export ilegal.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a confirmat vineri că aceste siropuri de tuse toxice nu au fost expediate în Statele Unite.

Editor : Ș.R.