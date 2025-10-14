Live TV

OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii

Data publicării:
India Probes Possible Cough Syrup Link To Deaths Of At Least Nine Children, Srinagar, Jammu and Kashmir - 06 Oct 2025
Foto: Profimedia

Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India. Conform unei declarații de pe site-ul OMS, acestea sunt COLDRIF, Respifresh TR și ReLife, fabricate de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals și, respectiv, Shape Pharma.

Autoritățile sanitare au făcut un apel la autoritățile din toată lumea ca prezența acestor medicamente în orice țară să fie raportată agenției de sănătate, notează Reuters.

Agenția a declarat că produsele contaminate prezintă riscuri semnificative și pot provoca boli grave, care pot pune viața în pericol.

Autoritatea sanitară din India, Organizația Centrală pentru Controlul Standardelor în Domeniul Medicamentelor (CDSCO), a informat OMS că siropurile au fost consumate de circa 22 de copii, toți cu vârsta sub cinci ani, care au murit recent în districtul Chhindwara din statul central Madhya Pradesh.

Medicamentul pentru tuse conținea dietilen glicol toxic în cantități de aproape 500 de ori mai mari decât limita admisă.

CDSCO a declarat că niciunul dintre medicamentele contaminate nu a fost exportat din India și nu există dovezi de export ilegal.

Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA a confirmat vineri că aceste siropuri de tuse toxice nu au fost expediate în Statele Unite.

Citește și:

Un scenariu de coșmar” care s-ar putea repeta. Siropurile de tuse contaminate au ucis 300 de copii în mai multe țări

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
2
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
muntii carpati
3
Munții Carpați, transformare spectaculoasă. Aproape jumătate din peisajele alpine s-au...
Screenshot 2025-10-13 232543
4
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
extrageri loto
5
Au fost trase numerele câștigătoare la LOTO 6/49, Joker, 5/40, Noroc. Reportul la la 6/49...
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Digi Sport
După 12 ani! Michael Schumacher a dat ”primul semn de viață” după accidentul ”horror” și a apărut dovada
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - ZIUA POLITIEI ROMANE - STANDURI EXPOZITIONALE - 25 M
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă...
invatatoare scrie pe tabla
Profesorii câștigă mai puțin începând cu septembrie. Ministerul...
Screenshot 2025-10-14 170459
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui...
accident
Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat...
Ultimele știri
CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
Diana Șoșoacă, vizită la Ambasada Iranului de la București
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
tanar care fumeaza tigara electronica
„M-am apucat dintr-o prostie”. Țigările electronice, o capcană periculoasă pentru tineri. Motivele care îi împing spre fumat
jurnaliste-conferinta presa-india
Scuza unui ministru taliban după ce jurnalistele au fost excluse de la o conferință de presă: cum a reparat situația
Antibiotice
OMS: O infecție din șase este acum acum rezistentă la antibiotice. Rezistența la medicamente a crescut cu peste 40% în cinci ani
Young male in red hoodie vaping smoking, blows multiple smoke rings while holding a vape in hand, isolated rear view
OMS avertizează asupra dependenței de nicotină: 15 milioane de copii vapează la nivel global
Indian Politics
Busculadă mortală în India la un miting al actorului Vijay: 36 de morți și peste 50 de răniți
Partenerii noștri
Pe Roz
John Travolta, emoție pură în ziua în care regretata lui soție ar fi împlinit 62 de ani: "Am înregistrat asta...
Cancan
Fiul femeii care a murit pe trecerea de pietoni din Berceni parcă a prevestit tragedia. Ce a făcut în acele...
Fanatik.ro
Polițista din Giurgiu care a murit după naștere nu e singura victimă. Armonia Hospital, implicată în mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Marius Șumudică și Mitică Dragomir l-au uimit pe Mircea Lucescu după România – Austria 1-0: „Incredibil...
Adevărul
Sfârșitul tulburător al unui tânăr magnat cripto: a fost găsit împușcat în mașina sa de lux, la Kiev, după...
Playtech
Pensii militare în 2026. Când se măresc şi ce se întâmplă cu veniturile foştilor militari din ianuarie
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
OUT! A aflat că va fi dat afară chiar după România - Austria
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
La câteva ore după eliberarea ostaticilor, Hamas a executat public membri ai milițiilor din Gaza
Newsweek
Dubla măsură: 1.000.000 salarii cresc cu 300 lei. 4.700.000 pensii „înghețate” un an. Care e motivul
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...