(P) Viitorul persoanelor cu diabet zaharat de tip 2 – redefinit de abordări terapeutice inovatoare

Persoanele care suferă de diabet zaharat de tip 2 vor beneficia de o nouă abordare a tratamentului, care a fost definită printr-un ghid internațional adoptat recent de asociațiile americană și europeană de diabet și care pune accentul pe prevenirea, încă din primele faze de tratament, a complicațiilor cardio-renale.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cel mai nou ghid internațional în domeniu – consensul societăților americane și europene (ADA-EASD 2018) – recunoaște diabetul zaharat de tip 2 (DZ tip 2) ca afecțiune multifactorială, în care tratamentul trebuie să își propună de la început, pe lângă controlul glicemic, și prevenirea precoce a complicațiilor cardio-renale. Pentru atingerea acestor obiective, noi clase de terapii sunt poziționate ca tratament de primă alegere în această afecțiune.

Prevalența în creștere a diabetului este una dintre cele mai importante probleme de sănătate publică la nivel global. Mai mult, se estimează că numărul real al persoanelor afectate ar putea fi aproape dublu față de ce știm, deoarece simptomele apar relativ târziu în evoluția bolii.

„La sfârșitul anului trecut, la nivel mondial, numărul pacienților cu diabet zaharat era undeva peste cifra de 400 de milioane. Este important faptul că și în România prevalența diabetului este undeva în jurul valorii de 12 la sută, ceea ce înseamnă că, din 10 persoane adulte, una are diabet zaharat”, afirmă prof. dr. Romulus Timar, președintele Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, adăugând: „Important este și faptul că, la fiecare persoană care știe că are diabet și urmează tratamentul, mai există o persoană care poate avea diabet zaharat, dar nu știe că are, sau are diabet zaharat și nu urmează tratament”.

Persoanele cu diabet zaharat tip 2 au un risc de două-trei ori mai mare de a dezvolta boli cardiovasculare (CV) decât restul populației, iar acestea reprezintă principala cauză de deces în diabet, procentul fiind de 50-80%. Prevenirea complicațiilor cardiovasculare este, prin urmare, o prioritate atât pentru reducerea mortalității și a complicațiilor invalidante ale diabetului, cât și pentru reducerea impactului acestei afecțiuni asupra societății.

Tratamentul convențional al diabetului zaharat de tip 2 se concentra asupra reducerii glicemiei la anumite niveluri–țintă urmărite în evoluția pacientului. Riscul acestor pacienți de a dezvolta complicații cardiovasculare, așa cum este insuficiența cardiacă, a cărei mortalitate la cinci ani este de 50%, a determinat un interes tot mai mare al comunității medicale pentru identificarea terapiilor care asigură cel mai bun tratament al factorilor implicați în evoluția bolii și instalarea complicațiilor.

Pe lângă un control glicemic bun, pacientul trebuie să beneficieze și de un tratament care asigură protecție cardiovasculară și renală, fără a omite controlul lipidelor și al tensiunii arteriale, precum și respectarea regimului de nutriție și efort fizic și renunțarea la fumat. Noile clase de medicamente – inhibitorii SGLT2 și agoniștii receptorilor GLP-1 – au demonstrat, în studii pe termen lung, că aduc beneficii cardiovasculare sau renale, dincolo de o simplă reducere a glicemiei.

„Există noi clase de medicamente care pot să aducă un surplus de beneficiu extraordinar. Prin aceste clase putem să prevenim boala cardiovasculară sau, dacă aceasta este deja prezentă, putem să reducem foarte mult evoluția nefastă a acestei complicații, respectiv a patologiei cardiovasculare”, afirmă prof. dr. Gabriela Roman, președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice.

Mai mult, ghidul realizat de specialiștii americani și europeni în diabet recomandă și o colaborare mai strânsă între medicii specialiști în tratarea pacientului cu diabet zaharat de tip 2, astfel încât echipa medicală să poată evalua și controla, încă din primele stadii ale tratamentului, și complicațiile asociate acestei boli. „Ce înseamnă colaborare între specialiști? Specialiștii să se strângă între ei la capul bolnavului, nu să trimită bolnavul de la un specialist la altul, cum se întâmplă din păcate de multe ori. Adică fiecare trebuie să vină cu contribuția specialității lui la o abordare cât mai multifațetată, o abordare de o cât mai mare acuratețe a pacientului respectiv. Diabetul, cardiologia, nefrologia, bineînțeles educația terapeutică, chirurgie vasculară, ortopedie pentru piciorul diabetic - cam asta ar trebui să fie echipa care să abordeze un pacient cu DZ2”, afirmă prof. dr. Cristian Serafinceanu, profesor la UMF Carol Davila.

Cu toate acestea, de foarte mare importanță rămâne prevenirea diabetului și, în cazul diagnosticării acestuia, începerea în cât mai scurt timp a tratamentului. „Este ca atunci când ia foc o casă – important este să stingi focul atunci când apare, când este mic. Degeaba vin pompierii când casa arde și nu mai ai ce salva. Așa este și în cazul pacienților cu diabet zaharat de tip 2. Important este să fie depistat precoce, important este ca pacienții să fie conștienți de importanța afecțiunii pe care o au, să respecte ce li se spune privind alimentația, privind evitarea sedentarismului și să urmeze un tratament corespunzător, conform celor recomandate de medicul specialist”, afirmă prof. dr. Romulus Timar.

Factorii de risc pentru boala cardiovasculară se suprapun în mare măsură peste factorii de risc pentru diabetul zaharat, atrage atenția prof. dr. Gabriela Roman. „De unde pornește acest risc? (…) Se bazează foarte mult pe un stil de viață nesănătos”, care include o alimentație necorespunzătoare din punct de vedere cantitativ și calitativ, cu consum crescut de grăsimi și de zahăr, o creștere în greutate și lipsa activității fizice.

Pentru prevenirea apariției diabetului zaharat, cele mai importante măsuri se referă la adoptarea unui stil de viață sănătos, „ceea ce înseamnă să mâncăm ce trebuie, când trebuie, cât trebuie și cum trebuie”, insistă prof. dr. Romulus Timar.

Așa cum arată rezultatele celui mai amplu studiu cu obiective CV – care a înrolat peste 17.000 pacienți cu DZ tip 2 și risc CV – prevenirea insuficienței cardiace sau a progresiei bolii renale, prin utilizarea unui inhibitor SGLT2 înainte de apariția oricăreia dintre aceste complicații, reprezintă o mare oportunitate de a reduce morbiditatea și mortalitatea la această categorie de pacienți, precum și reducerea impactului social și economic al DZ tip 2 asupra societății.

Rezultatele consensului adoptat de specialiștii europeni și americani ar putea deveni vizibile în timp. „În final, peste cinci ani, peste zece ani, dacă e să facem o evaluare a bolilor cardiovasculare apărute la cei cu diabet, am putea constata cu mare bucurie că de fapt există o reducere cu 30–40 la sută, poate chiar cu 50 la sută a acestei patologii”, mai spune prof. dr. Gabriela Roman.

Etichete:

,

,

,