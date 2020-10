Pacientul care a ajuns la terapie intensivă și tot nu e convins că are COVID. „Am rămas fără aer dintr-o dată”

Nou deschisă, secția de terapie intensivă a spitalului Witting din București s-a umplut în 24 de ore. Și asta după ce a stat complet dotată și închisă două luni, din cauza lipsei de personal. Urmează un nou episod „Pacient în România”.

Prima pacientă care a ajuns în secția de terapie intensivă a spitalului Witting a fost Maria Oprea. Are 76 de ani. Crede că s-a infectat în fața blocului, unde mai stătea de vorbă cu vecinele, fără mască. Virusul nu a iertat-o.

-Am ieșit și eu așa, în fața blocului, cu vecinele.

-Și purtați masca?

-Nu, am uitat, am făcut greșeala asta, făceam 2 pași din bloc și stăteam pe bancă. Eu am zis că e de glumă, nu-i chiar așa, eu mă știam cu inima, am 5 stenturi. Am spus: cheamă salvarea cât mai repede că nu mai rezist. Dacă mai stăteam acasă, am zis că mor, mă sufocam și nu aveam aer.

Acum este bine. A ajuns la spital în timp util. Tot la terapie intensivă, un alt pacient respiră cu greu prin masca de oxigen. Nici el nu era convins de existența virusului. Și nici acum nu știe ce să creadă.

-În ce stare ați venit?

-Într-o stare... am rămas fără aer dintr-o dată, ei zic că de la plămâni.

-Nici acum nu vorbiți bine.

-Nici acum, dacă am două zile de răceală. Și deodată mi s-a tăiat filmul.

-V-ați și infectat cu acest virus.

-Dumnezeu e deasupra, dacă e virus, nu e virus, asta e.

-Credeți în boala asta?

-Dumnezeu e deasupra mea, eu cred, dacă există.

-Nu sunteți convins.

-Păi de la plămâni să ajungă la... N-am umblat nicăieri.

Chiar dacă acești pacienți se simt rău, sunt totuși într-o stare stabilă. Pe paturile de lângă ei sunt bolnavi care abia reușesc să vorbească sau să bea apă.

Acest bărbat se chinuie să respire. Are o saturație scăzută, sub 90, iar asistentele și infirmirele îi urmăresc cu îngrijorare evoluția bolii. Infirmiera rămâne lângă el și îl încurajează. Nivelul oxigenului în sânge trebuie să ajungă la 90.

Infirmieră: Îmi place să-i încurajez, să fiu alături de dânșii, trebuie să fim lângă dânșii. Punem suflet în ceea ce facem, noi ca infirmiere, asistente.

Spitalul Witting este în întregime COVID. Pe lângă locurile de la terapie intensivă, mai sunt 40 de paturi pentru pacienții cu forme mai ușoare ale bolii. Toate sunt ocupate.

-În ce stare ați venit și cum sunteți acum?

-Acum sunt mai bine, sper să merg și mai bine, să mă hrănesc ca să pot trece pragul. Dacă îmi iese această piesă îi mulțumesc lui Dumnezeu.

-Fără masca puteți respira?

-Doar un minut. Am plecat la coafor să mă duc la vizită la o verișoară și a început un vânt, am răcit și am simțit că nu mi-e bine.

*

-Pe 21 a debutat boala și de atunci până pe 30, când am ajuns aici, am fost terminat. De aceea grija mea este pentru ceilalți, prieteni, familie, cunoștințe, deoarece ce se întâmplă afară e dezastru. Afară nu te ajută nimeni.

Cu aparatură de ultimă generație, secția ATI a spitalului Witting a fost închisă timp de 2 luni, iar pacienții în stare gravă au fost transferați la spitalele care aveau locuri libere.

Pacient: Cum este în România, stăm cu terapia închis ... dar nu este la nivelul meu să judec asta, eu o judec ca cetățean care a cotribuit la stat 33 de ani. Noi putem face nimic. Eu dacă de aici nu plec sănătos, plec la cimitir. De aici nu au locuri să te ducă în altă parte, chiar dacă vor.

Și în timp ce pacienții în stare gravă erau transferați la alte secțiii de terapie intensivă, în interiorul spitalului Witting se dădeau lupte pentru ca secția ATI să fie deschisă. Fără rezultat însă. Personal care să se ocupe de bolnavii de la terapie intensivă a fost imposibil de găsit în spital.

Cristian Banu, managerul Spitalului Witting: Sunt asistente, infirmiere, o parte sunt în concediu. Din 33 de medici, brusc jumătate s-au îmbolnăvit, jumătate și-au găsit diverse boli incompatibile cu a intra la pacienții COVID. Dar avem și noi eroii noștri, de care sunt mândru, însă avem 16-17 medici în concedii medicale.

Șefa secției ATI: Eu personal sunt din 1994 în spital și o singură dată am avut concediu medical, când am făcut o boală foarte rară. Ceilalți au probleme, sunt diabetici, au boli autoimune.Marea majoritate a celor care au peste 50 de ani au alte patologii.

Până la urmă, secția ATI de la Spitalul Witting a fost deschisă după ce au fost detașați 7 medici de la alte spitale. Deși are paturi și aparatură nouă, a fost extrem de greu de pus în funcțiune. În prezent, din cele 16 paturi, doar 6 sunt folosite. 10 stau în continuare libere, iar aparatura, în folie.