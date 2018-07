Sorina Pintea: Răspunsul la întrebarea de ce a murit Călin Farcaș e imposibil de dat

Cazul lui Călin Farcaș, care a murit la 29 de ani în așteptarea acceptului pentru un transplant de plămâni, a fost comentat la Digi24 de ministrul sănătății, Sorina Pintea, care și-a exprimat mâhnirea, dar în același timp a spus că răspunsul la întrebarea de ce a murit tânărul este imposibil de dat. Ea a explicat de ce nu a funcționat protocolul cu Eurotransplant și consideră că cea mai mare problemă a României, în acest caz, este donarea de organe.

„Este foarte trist. Răspunsul la întrebarea de ce a murit este... cam imposibil de dat în acest moment, dar vă pot da detalii legate de acest aspect. România are un protocol valabil cu Eurotransplantul. România chiar a cedat doi plămâni Eurotransplantului, pentru că nu erau compatibili cu pacienții înscriși pe listele din România. Avem un ordin care spune că pacienții care nu pot fi transplantați în România din cauza complicațiilor se pot transplanta în străinătate. Din informațiile pe care le am, Călin Farcaş a fost evaluat săptămâna trecută la Sf. Maria și i s-a dat acceptul de transplant în străinătate”, a declarat la Digi24 ministrul Sorin Pintea.



Reporter: Unde? Înțelegem că în UE nu se găsea nicio clinică unde să se poată vindeca...



„I s-a dat acceptul de transplant în străinătate, categoric în țările Eurotransplantului cu care România are un protocol și cărora România le dă organe, atâta vreme cât ele nu sunt compatibile cu pacienții înscriși pe listele din România.



E un foarte mare semnal de alarmă vizavi de modalitatea în care încurajăm donarea în România. Neîncrederea instalată din urmă cu doi ani a afectat inclusiv viețile pacienților, pentru că neavând organe, este foarte greu să faci transplantul. Reasigurarea Agenției de Transplant este în curs și sper că tot ce s-a întâmplat acum să traga un semnal de alarmă inclusiv celor din centrele de prelevare și care ar trebui să încurajeze donarea de organe. Protocoalele cu Eurotransplant... Se fac eforturi, dar dacă nu există organe, este foarte greu să susții un astfel de protocol”, a explicat ministrul.

Urmăriți-i întreaga intervenție la Digi24 în materialul video atașat.





Etichete:

,

,

,

,