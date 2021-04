Pacienții de la Spitalul Foișor, evacuați pe tărgi, în grabă. Rudele sunt revoltate: Ieri a operat-o, nu se simte bine. E bătaie de joc

Operațiune problematică în această seară la Spitalul Foișor din București. Toți pacienții sunt externați sau mutați la alte spitale pentru că această unitate sanitară devine spital COVID, chiar de mâine. Autoritățile spun că au luat acestă decizie din cauza situației fără ieșire a cazurilor grave de COVID din București. E nevoie urgent de noi paturi de terapie intensivă iar spitalul Foișor avea 20, neocupate.

Reporter: Cum vă simțiți?

Pacientă: Nu mă simt bine deloc. Își bat joc de noi.

Reporter: Vă duceți la spital?

Pacientă: Nu, merg acasă.

Reporter: Cum vi se pare această decizie?

Aparținătoare: Nu comentez, este de necomentat.

Reporter: Vi se pare normal?

Aparținătoare: Nu mi se pare normal, dar nu am ce face.

Aparținătoare: Ne-au sunat puțin mai devreme și a trebuit să venim de la Alexandria, aproximativ la ora 7 (19:00 – n.red.). De la Alexandria venim, ieri a fost operată și trebuie s-o luăm acasă. Păi, ce să facem?

Reporter: Se simte bine?

Aparținătoare: Nu se simte bine. Nu mi se pare normal, dar asta este. Asta a fost decizia domnului Arafat.

Aparținător: E soacra mea, am venit s-o luăm, am văzut la TV ce se întâmplă, ne-a sunat dânsa... Ori o mută în alt spital, ori o externează. E o bătaie de joc în toată țara.

„Astăzi în jurul orei 18:00 ne-au anunțat. M-a sunat mama că trebuie să venim să o luăm de la spital că se evacuează spitalul, că se va face din seara asta spital COVID-19”, a spus ruda unui pacient, potrivit Antena 3.

Fiica unei paciente a povestit momentele de groază prin care trec: „Mama a suferit o operație la genunchi, o intervenție chirurgicală care necesită recuperare. I s-a spus că trebuie să țină legătura cu medicul. Şi mă întreb, medicul unde o să o vadă în continuare că este proaspăt operată? Astăzi a fost scoasă de la Terapie Intensivă, a fost trecută astăzi pe salon și acum trebuie să o luăm acasă”.

„Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine și să nu sufere complicații. Sunt revoltată pentru că nu mi se pare normal să te anunțe de pe oră pe alta, că trebuie să vii să o iei acasă. Nu știu sunt încă sub șoc. Nu credeam că o să trăiesc așa ceva”, a mai spus fiica unei paciente.

Situație șocantă: 70 de pacienți de la spitalul Foișor, unii abia operați, au fost trimiși acasă. Spitalul devine unitate COVID

Spitalul Foișor din București devine spital COVID, pacienții non-COVID fiind mutați în alte unități spitalicești sâmbătă seara, ori externați.

Spitalul Foișor are o secție de terapie intensivă de 21 de paturi și are 200 de paturi pe oxigen, a declarat la Antena 3 secretarul de stat Raed Arafat.

Ordinul de evacuare a spitalului a fost transmis în cursul zilei, spune Arafat, fără a preciza ora.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență a transmis, vineri seara, că îi pare rău pentru disconfortul creat de evacuarea Spitalului „Foișor”, dar situația COVID-19 obligă autoritățile să ia decizii care sunt necesare pentru viața tuturor pacienților.

