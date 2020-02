Ponta: Dacă vreun ministru din guvernul meu dădea mailul pe care l-a dat Costache îl aresta DNA din ședința de guvern

Un mail ce ar fi fost scris de ministrul Sănătății, Victor Costache, și trimis secretarului de stat Andrei Baciu a stârnit o polemică, marți seară, la Digi24, între Victor Ponta, președintele Pro România, și secretarul de stat Horațiu Moldovan. Acesta din urmă ar fi fost co-destinatar al mailului, însă a negat că l-a primit și a refuzat să facă comentarii. În schimb, discuția s-a purtat pe seama ordonanței de urgență adoptate de Guvernul Orban cu o zi înainte de dezbaterea moțiunii de cenzură. Ordonanța prevedea că pacienții cu cancer și boli cardiovasculare se pot opera și la privat.

Victor Ponta: Să dai peste cap un sistem întreg, cum e cel de sănătate, cu o zi înainte să fii demis, este o nebunie. Este categoric împotriva pacientului. Sistemul privat se adresează unei categorii restrânse, cu venituri peste medie. De aceea nu trebuie să distrugi sistemul public. Cei de la privat au spus un lucru: la stat e 2.000 de euro o operație, la noi e 7.000. Până acum, 2.000 luam de la stat și 5.000 dădea pacientul. Acum ați interzis să primesc coplata de 5.000, de aceea eu refuz toți pacienții și trebuie să vină cu toți cei 7.000. Banii au rămas aceiași. Operațiile pe cord costau 2.000 de euro, din bugetul pus la dispoziție se făceau 5.400 de operații anual. Domnul ministru a venit și a spus că operația pe care o face el ca medic nu mai e 2.000, ci 10.000 de euro. Dar din 5.000 de bolnavi se mai operează 1.000, pentru că banii sunt aceiași.

Horațiu Moldovan: Ceea ce își propune această modificare este ca pacientul care a cotizat să poată să aleagă unde să se opereze, la spitalul public sau la privat. Avantajele sunt că nu este nevoie de liste de așteptare, așa cum este la spitalul de stat, la operațiile de cancer și de boli cardiovasculare. CNAS va deconta un serviciu integrat, nu va plăti nimic pacientul, indiferent dacă este la privat sau la stat. Pacienții vor avea și alte avantaje, numărul de pacienți nu este mai mic, pentru că vom opera pacienți mai devreme, astfel încât costurile medii vor trebui să scadă. Nu are niciun sens să stea să aștepte să se opereze într-un spital public, când se poate opera într-un spital privat. Nivelul de decont este ultimul din Europa, mai jos decât în Bulgaria și în Republica Moldova – o operație de cord este 8.000 de euro, în România 3.000. În Slovenia este 12.000, 17.000 în Cehia. Liberalizăm actul medical, nu se va privatiza niciun spital.

Victor Ponta: Știu că lucrați la un spital privat. Vă citesc mailul dat de ministrul Costache către consilierul de stat Andrei Baciu și către dumneavoastră: „Dragă Andrei, Ataşat găseşti ordinele ATI şi IMA rescrise de prietenii noştri. Le păstrezi doar pentru tine şi Horaţiu deoarece pregătim punerea rapidă în transparenţă luni cel tîrziu marţi. Încă imi e neclar cum pot numi cele două ordine. Te interesezi?” Dumneavoastră acum aveți o funcție publică, nu lucrați pentru spitalul privat. Cine sunt „prietenii noștri” care au scris ordinele?

Horațiu Moldovan: Nu pot să dau explicații despre un mail pe care nu l-am scris eu. Nu am primit acest mail, nu am citit acest mail, nu am legătură cu acest mail. Intervenția mea se leagă despre politica legată de programele naționale de cancer și boli cardiovasculare, despre benefiicile pentru pacient.

Cosmin Prelipceanu: Dvs. sunteți de acord cu formula prin care Guvernul a adoptat aceste modificări, prin OUG?

Horațiu Moldovan: Este o decizie pe care o ia Guvernul, nu o iau eu. Pacientul nu plătește nimic...

Victor Ponta: De unde plătim atunci?

Horațiu Moldovan: Plătim de la CNAS. Nu se pune problema să luăm bani de la pacienți pe aceste programe.

Cosmin Prelipceanu: Prin acest sistem vi se repoșează că va scădea numărul de beneficiari.

Horațiu Moldovan: Nu se va întâmpla lucrul ăsta, vom opera mai repede, în faze incipiente. Ca atare, este de așteptat să scadă costurile și vom opera același număr de pacienți sau chiar mai mare.

Cosmin Prelipceanu: Celălalt reproș este că spitalele publice vor rămâne fără finanțare.

Horațiu Moldovan: Spitalele publice vor rămâne cu aceeași finanțare în funcție de numărul de operații pe care îl vor face. Grosul se va desfășura tot în spitalele publice, un procent va fi preluat de spitalele private. Dacă la stat așteaptă o lună, pacientul își poate alege un operator privat să se opereze într-o săptămână.

Victor Ponta: La tariful de la stat se operează la dvs.? Am fost la spital și nu e tariful de la stat.

Horațiu Moldovan: Decontarea va fi unică în serviciul integrat, un tarif unic, mai mare decât cel actual. Am explicat redistribuția, pacienții vor fi operați mai repede, vor avea costuri mai mici. N-am legătură cu acel mail și nu pot să dau nicio explicație.

Victor Ponta: Știți care e relevanța? Dacă vreun ministru din guvernul Ponta dădea un mail în care spunea „Atașat găsești ordinele ATI şi IMA rescrise de prietenii noştri, le păstrezi doar pentru tine, pregătim punerea rapid în transparență marți” îl aresta DNA din ședința de Guvern. Evident că e adevărat mailul, l-a confirmat domnul Costache. E în cc și domnul Horțiu Moldovan, dar probabil că operând nu și-a citit mailurile. El n-a ajuns la ședința de guvern, nici ministrul, au găsit... știți cine e Andrei Baciu, domnul acela foarte dotat fizic, el a picat de fraier pe baza acestui mail.

Cosmin Prelipceanu: Nu e în interesul pacientului?

Victor Ponta: Pentru 10% da, ceilalți 90% nu. Din 5.000 rămân 1.000 pe care îi tratează. Mai e ceva, în momentul în care tu ca ministru dai un ordin de ministru care se aplică doar la spitalul privat la care tu lucrezi, e vorba de angiograf. Programul de infarct spune să ai două angiografe, pentru că dacă îl pui pe masă și se strică angiograful, trebuie să mai ai unul de rezervă. Spitalele au două angiografe, spitalul Polisano la care lucrează domnul Costache are unul singur. A venit și a dat ordin că e suficient un angiograf. Nu e în regulă deloc. Să îți faci firmă privată cu bani de la stat știe toată lumea. Nu vrei să faci firmă privată cu bani privați? (...) Nu poți să salvezi 10 oameni și pe 90 să-i lași să moară.

Horațiu Moldovan: Aș vrea să fac precizarea că modificarea de la 2 la 1 angiograf nu vizează un singur spital. Există mai multe spitale care au un singur angiograf... ca să reducem timpii trebuie să existe posibilitate la angiografe. Spitalele cu un singur angiograf: Elias, Sf. Ioan, Bagdasar, Pitești, Ploiești, Craiova, Bacău, Suceava... nu sunt necesare două, ci unul singur. Măsura nu avantajează un spital, ci deschide 20 de spitale din România.

Victor Ponta: Și nu mai bine le cumpărați câte un angiograf?

Horațiu Moldovan: Asta este altă problemă, trebuie să facă treaba asta și cei care au un singur angiograf. În planul următor o să cumpărăm 1.000 de angiografe. Spitalul din Sibiu este singurul din toată regiunea, dacă facă cineva infarct să-l ducă cu elicopterul la Cluj? E mult mai rațional să se poată întâmpla la Sibiu.

Victor Ponta: Îl opera și acum la Sibiu, dar nu lua banii domnul Costache.

Horațiu Moldovan: (...) Și în București există spitale care operează cu un singur angiograf, dorim să le cumpărăm angiografe.

Victor Ponta: La Polisano te operai de infarct, dar nu decontai din bani publici, asta e șmecheria. Nu primea bani spitalul, nu primea domnul Costache. Dacă ești ministrul întregii țări trebuia la Spitalul Județean să mai dai un angiograf. Despre asta este vorba. Ei vor și banii, nu vor bolnavii. Operația era 2.000, acum e 10.000 de euro.

Horațiu Moldovan: Din știința mea Spitalul Județean Sibiu nu are niciun angiograf. Singura soluție pentru patologia respectivă rămâne Polisano Sibiu. Nu are alternativă deocamdată.

