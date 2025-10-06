Șeful CJ Iași anunţă noi demiteri la Spitalul „Sf Maria”, urmând ca postul de manager să fie scos la concurs

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unităţii medicale să fie scos la concurs.

„Înţeleg că au fost schimbaţi şefa ATI, SPIIAM, asistenta şefă care au avut nereguli în management”, a răspuns jurnaliştilor preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Acesta a precizat că postul de manager al spitalului va fi scos la concurs public, după finalizarea anchetei privind cazurile de infecţii nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens.

care au dus la pierderea vieţii a şapte copii.

„Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior - economişti sau jurişti - conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă”, a afirmat Costel Alexe, citat de Agerpres.

El a menţionat că trebuie să plătească, inclusiv penal, toţi cei care nu au respectat protocoalele sanitare şi se fac responsabilii de pierderea de vieţi omeneşti.

„Toţi cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi omeneşti sau de lucruri care nu au funcţionat conform protocoalelor medicale aflate în vigoare, vor plăti. (...) Mă bucur şi apreciez foarte mult că Ministerul Sănătăţii a trimis deja adrese către Poliţie şi către Parchet pentru a verifica cum s-au desfăşurat lucrurile la Spitalul de Copii 'Sfânta Maria'. Practic, ei ar fi trebuit să trimită un raport, dar raportul nefiind finalizat, nu l-am primit încă”, a mai declarat presei preşedintele CJ Iaşi.

