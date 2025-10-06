Live TV

Șeful CJ Iași anunţă noi demiteri la Spitalul „Sf Maria”, urmând ca postul de manager să fie scos la concurs

Data actualizării: Data publicării:
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Foto: Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași/ Facebook

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Iaşi, Costel Alexe, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă, că la Spitalul pentru Copii "Sf. Maria" s-au făcut noi demiteri, urmând ca postul de manager al unităţii medicale să fie scos la concurs.

„Înţeleg că au fost schimbaţi şefa ATI, SPIIAM, asistenta şefă care au avut nereguli în management”, a răspuns jurnaliştilor preşedintele CJ Iaşi, Costel Alexe.

Acesta a precizat că postul de manager al spitalului va fi scos la concurs public, după finalizarea anchetei privind cazurile de infecţii nosocomiale cu bacteria Serratia Marcescens.
care au dus la pierderea vieţii a şapte copii.

„Cu siguranţă, CJ Iaşi va scoate la concurs postul de manager. În prezent în România sunt medici excepţionali care fac şi management medical, dar de asemenea, societatea noastră are nenumărate cazuri în care oameni din exterior - economişti sau jurişti - conduc foarte bine unităţi medicale, având performanţe în această privinţă”, a afirmat Costel Alexe, citat de Agerpres.

El a menţionat că trebuie să plătească, inclusiv penal, toţi cei care nu au respectat protocoalele sanitare şi se fac responsabilii de pierderea de vieţi omeneşti.

„Toţi cei care se fac responsabili de pierderea de vieţi omeneşti sau de lucruri care nu au funcţionat conform protocoalelor medicale aflate în vigoare, vor plăti. (...) Mă bucur şi apreciez foarte mult că Ministerul Sănătăţii a trimis deja adrese către Poliţie şi către Parchet pentru a verifica cum s-au desfăşurat lucrurile la Spitalul de Copii 'Sfânta Maria'. Practic, ei ar fi trebuit să trimită un raport, dar raportul nefiind finalizat, nu l-am primit încă”, a mai declarat presei preşedintele CJ Iaşi.

Citește și: Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din Iași. Încă o probă recoltată pozitivă: unde a fost descoperită

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din...
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin...
dmitri-medvedev-profimedia
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul...
Ultimele știri
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
„Un membru important” al Hezbollah şi soţia sa au fost uciși într-un atac israelian în sudul Libanului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
481909147_962828039388015_720979204100515401_n
Sute de oameni stau deja la coadă să se închine la moaştele Sfintei Parascheva. Pelerinajul de la Iași începe miercuri
Pelerinaj Iași, Sfânta Parascheva. Inquam Photos/Casian Mitu
Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva 2025: Programul complet al Pelerinajului de la Iași
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” Iași
Alexandru Rogobete și Costel Alexe se contrazic pe tema dotărilor din Spitalul ”Sf. Maria” Iași: „Poate există în planuri”
Sancţiuni la spitalul de copii din Iaşi după moartea a şase bebeluşi. Şefa ATI şi cea a Serviciului Prevenire Infecţii, destituite
ambulanta
Copil din Vaslui, mort după o intoxicație suspectă. Mama și surorile, transferate la Iași, aveau opioide în sânge
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos