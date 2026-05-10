Video Afaceri profitabile cu miros și aromă de lavandă. Cum a reușit planta decorativă să devină astăzi ingredient în prăjituri și cosmetice

Tot mai mulți antreprenori români transformă cultura de lavandă într-un business cu succes.

Lavanda franțuzească nu mai este doar o plantă decorativă, ci o afacere tot mai profitabilă în România. Aproape 60 de producători din toată țara au adus la Iași produse inspirate din aroma mov: de la uleiuri esențiale și cosmetice, până la prăjituri, bijuterii sau jucării. Tot mai mulți antreprenori români transformă cultura de lavandă într-un business de succes. Potrivit estimărilor, în România sunt peste 100 de hectare de teren cultivate cu lavandă.

„Pavlova cu lavandă, lemoniță cu lavandă. Anul acesta: trufe cu lavandă, macarons cu lavandă, eclerul clasic cu lavandă”, ne arată mândră o tânără venită la târg.

Lavanda a devenit vedetă la Iași. Aproape 60 de producători din toată țara au venit în Parcul Expoziției cu produse inedite, printre care și dulciuri.

O să avem un langoș proaspăt, fierbinte, cu puțină smântână și cu dulceață de lavandă. Ia să vedeți cum e!”, spune entuziasmat Paul Novac, antreprenor.

Afacerile inspirate de lavandă au depășit de mult producția de uleiuri esențiale, iar antreprenorii devin tot mai creativi.

„Avem creme pentru ochi, pentru ten, creme de mâini, spumă pentru curățarea tenului pe bază de apa organică de lavandă”, completează Horia Marcu, antreprenor.

„Aceste perne, le zicem noi, umplute cu floare de lavandă și puf antialergic”, ne arată mândru un alt comerciant de la târg.

„Și săpunul și uleiurile și am încercat chiar un parfum la care mă mai gândesc”, spune cineva.

„Mirosul! Eu iubesc mirosul și, când trec așa, mă încântă foarte tare!”, mărturisește altcineva.

Succes au avut și bijuteriiile din „aur vegetal”.

„Ele sunt realizate din această plantă care se numeste cabin dorado și crește în Brazilia. Avem aici o pereche de cercei care au culoarea lavandei”, explică Magdalena Atudosiei, antreprenor.

„Business-ul cu lavandă, dar și adiacent, adaptat acestei tematici, poate fi unul care să reziste în timp, să crească. Din calculele noastre, momentan în România, sunt peste 100 de hectare de lavandă, dacă ținem cont de producătorii de masă, care au cel puțin jumătate de hectar”, a declarat, pentru Digi24, Flori Vioreanu, organizatoarea evenimentului de Iași.

Cei care au vrut sa plece și cu alte amintiri și-au făcut fotografii în decorurile inspirate de lanurile de lavandă.

reporter: Ligia Pricopi
operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia

