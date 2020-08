Situație îngrijorătoare la ATI: Câteva zeci de paturi s-au ocupat în câteva ore. Capacitatea va fi crescută la peste 900 de locuri

Ultimele date comunicate vineri după-amiază secretarului de stat Raed Arafat arătau că paturile de terapie intensivă pentru bolnavii de covid, existente în acel moment în toată țara, erau 853, dintre care 430, adică mai mult de jumătate, erau ocupate cu pacienți covid pozitivi.

La raportul public de la ora 13:00 comunicat vineri de autorități erau anunțați 409 pacienți la ATI, cel mai mare număr înregistrat până acum de la începutul pandemiei. Asta înseamnă că practic, în câteva ore, alți 21 de pacienți au avut nevoie de terapie intensivă.

În plus, alte 37 de paturi erau ocupate, vineri după-amiază, cu pacienți suspecți de covid, care aveau nevoie de terapie intensivă, dar care încă erau în așteptarea rezultatelor testelor. E posibil ca între timp să se mai fi confirmat dintre ei, a declarat la Digi24 Raed Arafat. El a explicat că „pacient suspect la ATI” înseamnă pacient grav, critic, suspicionat că are covid în baza unor analize de genul CT, radiografie etc., dar care nu are confirmarea testului. El așteaptă confirmarea testului, însă între timp, ocupă un pat de terapie intensivă dintre paturile destinate bolnavilor de covid.

Toate aceste date indică faptul că, cel puțin teoretic, în raportul de sâmbătă 1 august 2020, de la ora 13:00, vor fi tot peste 400 de paturi ocupate la ATI. „Depinde de numărul de decese, de numărul ameliorărilor, pentru că și pe terapie intensivă lucrurile sunt dinamice. S-ar putea, din păcate, să avem decese, scade numărul, vin alții, s-ar putea să avem ameliorări, pleacă de la terapie intensivă, intră într-o zonă intermediară. Situația este în dinamică, din cauza asta pot exista diferențe între raportări”, a explicat Raed Arafat, vineri seara, la Digi24.

Suplimentări de paturi ATI la Cluj și Mureș

Secretarul de stat a anunțat că începând de sâmbătă, va începe să crească capacitatea locurilor de terapie intensivă pentru bolnavii covid, iar până la sfârșitul săptămânii viitoare se va spori cu aproape 40 de paturi - 20 de paturi la Mureș și 21 de paturi la Cluj. „Promisiunea este că primele 11 paturi la Cluj vor fi aduse chiar sâmbătă, iar la Mureș 10 paturi noi ar trebui să fie disponibile de duminică, urmând ca încă 10 să intre luni, iar vineri restul de 10-11 paturi pentru Cluj”, a detaliat Raed Arafat.

În prezent, sunt aproximativ 840 de paturi la ATI pentru bolnavii de Covid în întreaga țară. „Este un număr care fluctuează, pentru că unele paturi sunt scoase la anumite momente când cerem raportarea, pentru că sunt în dezinfecție, sunt în refacere după ce un pacient nu mai este pe acest pat”, a explicat Arafat. La acest număr se adaugă TIR-urile cu paturi ATI și cele 40 de paturi care vor fi instalate la Cluj și Mureș. „Deci, în mod normal, noi săptămâna viitoare vom crește la peste 900 de paturi destinate covidului. Bineînțeles, mai sunt și alte paturi la ATI, care însă rezolvă alte probleme decât covid”, a precizat șeful DSU.

Editor: Luana Păvălucă