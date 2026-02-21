Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât România

Rata de vaccinare a scăzut semnificativ în ultimii ani, pentru că dezinformarea medicală este la cote alarmante pe reţelele de socializare şi nu doar. Ucraina, o țară aflată în plin război, are o rată de vaccinare mai mare decât România, a declarat dr. Mihai Negrea, medic specialist epidemiolog în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Mureș pentru News.ro.

Dr. Mihai Negrea a explicat pentru News.ro că mecanismul este dublu, atunci când vine vorba despre ratele scăzute de vaccinare împotriva rujeolei dar şi a altor afecţiuni, în România.

El spune că există în societate o anumită ezitare din cauza afluxului de informaţii legate de vaccinuri, oamenilor fiindu-le dificil să discearnă între ele, şi pe de altă parte activitatea de vaccinare nu este încurajată peste tot.

Medicul crede că ar trebui decontate consumabilele pentru procesul de vaccinare nu numai pentru medicii de familie, ci şi pentru toţi cei care se pot ocupa de activitatea de vaccinare. Centre de vaccinare pentru toate vaccinurile disponibile în programul national de vaccinare ar putea să existe în farmacii, în toate spitalele, în secţii de pediatrie, în ambulatorii, chiar şi la UPU-SMURD, este de părere specialistul.

Vaccinarea ar trebui să fie, în opinia sa, o activitate de rutină, extinsă peste tot, atât pentru copii cât şi pentru adulţi.

Medicul vorbeşte despre Ucraina, ţară aflată în război, unde ratele de vaccinare sunt mai mari, dar şi despre alte state care ar dori acces la vaccinuri însă nu au acest privilegiu ca în cazul ţării noastre, unde serurile sunt disponibile, unele gratuit iar altele în diferite grade de compensare.

„Ucraina, în stare de război, are rată de vaccinare mai mare decât în România, ar trebui să ne dea de gândit, este aproape de 70%, vorbim acum, în ultimele luni. Noi suntem la 57% în ultimii doi ani de zile, adică până acum ar trebui să avem măcar o doză de vaccin ror.

Sunt ţări care nu au acces, şi am lucrat în Armenia, nu aveau acces la vaccinul ROR şi s-au bucurat când organizaţia cu care eram acolo, Medici fără Frontiere, a donat câteva sute de doze de vaccin. Efectiv noi avem privilegiul acesta de a avea vaccinuri gratuite şi disponibile şi nu profităm iar alţii nu ştiu cum să facă rost, cum să obţină vaccinurile respective şi să-şi protejeze populaţia.

Avem risc de poliomielită pentru că vedem că în ţările unde se monitorizează apa de canal vedem că două ţări au poliomielită cu virus sălbatic, celălalte au virus vaccinal, 38 (n. red în apele reziduale). Riscul este foarte mare pentru că oamenii călătoresc, în ţări unde există polio activă, Indonezia, Africa, cum e Tanzania, Zanzibar, în Kenya, ţări declarate cu epidemie de polio.

Noi, în România, din păcate, nu ne pregătim în niciun fel, ca să fim oneşti, nu ne pregătim pentru tot ceea ce se întâmplă dar noi ca indivizi trebuie să ne pregătim prin vaccinare, acolo unde avem boli prevenibile prin vaccinare ar trebui să ne vaccinăm”, spune dr. Mihai Negrea.

