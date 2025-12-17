Uniunea Europeană își propune să reducă decesele cauzate de afecțiuni cardiovasculare cu o treime la nivelul țărilor membre până în 2030. Planul a fost prezentat în Parlamentul European, iar vicepreședintele PE, Victor Negrescu, a declarat că ar trebui reduse discrepanțele dintre statele membre atunci când vine vorba de prevenție și tratamente. România este fruntașă în privința mortalității cauzate de afecțiuni ale inimii.

„Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Uniunea Europeană. 1,7 milioane de oameni mor anual, vorbim despre aproape o treime din totalul deceselor din UE. O problemă importantă este inegalitatea, bolile sistemului circulator reprezintă peste 50% din decese în țări precum România, Bulgaria sau Letonia, față de aproximativ 20% în Danemarca.

Asta înseamnă că în Europa de astăzi șansele de a supraviețui unui infarct depind încă de codul poștal”, a declarat europarlamentarul Victor Negrescu în plenul Parlamentului European.

România, fruntașă la capitolul bolilor de inimă

Datele Eurostat publicate în 2025 arată că, în toate regiunile României, bolile cardiovasculare generează peste jumătate din totalul deceselor. Spre exemplu, în regiunea Olteniei 65,1% dintre decese sunt cauzate de afecțiuni ale aparatului circulator. La nivel european, doar Bulgaria depășește România, cu regiuni unde ponderea ajunge la 66,2%.

Ce prevede planul european

Planul, intitulat Safe Hearts, vorbește despre principalii factori de risc care conduc la boli cardiace: obezitatea, consumul excesiv de alcool, fumatul sau alimentația dezechilibrată.

Oficialii europeni propun reglementări care să sprijine alegeri alimentare mai sănătoase, cât și politici pentru a limita sau controla consumul de tutun și alcool, dar și promovarea sportului.

În plus, țările membre ar putea primi finanțare pentru a implementa programe de prevenție și planuri de tratament mai accesibile.

