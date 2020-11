Bilanțul zilnic al îmbolnăvirilor cu noul coronavirus este tot mai ridicat, dar deja cifrele par să nu mai impresioneze. Rămân însă tulburătoare experiențele directe ale pacienților din spitalele COVID. „Când se elibera un pat în salon, în 5 minute era ocupat de altcineva”, a povestit zilele trecute, la Digi24, un cunoscut fotograf din Timișoara care a stat 12 zile internat la spital. În primele 4 zile, a dus o luptă cruntă cu boala și a devenit dependent de oxigen. Din păcate, Gabriel Szofran a făcut, duminică seara, la Digi24, o nouă dezvăluire șocantă: după ce povestea sa a devenit cunoscută, tot nu i-a convins pe unii de pericolul pe care îl reprezintă virusul, ba, mai mult, a primit jigniri și înjurături chiar și din partea unor cunoscuți.

„M-ați întrebat dacă am primit mesaje negative. Da, am primit și în seara asta de la consăteni, care mă apostrofează - teorii ale conspirației - că am primit bani. Am primit înjurături în mesaj privat chiar de la persoane din Galați, Bistrița, din zone foarte îndepărtate, pe care nu le cunosc”, a spus Gabriel Szofran.

Tânărul este hotărât însă să nu se lase descurajat. „Dacă mă înjură 1.000 și fac 100 de persoane să conștientizeze că virusul există, vreau să fiu înjurat în continuare și să fac mai multe persoane conștiente că virusul există. Tocmai aici este problema. Problema nu sunt măsurile. Problema este că nu se găsesc persoane care să transmită un mesaj”, a punctat Gabriel Szofran.

El a relatat că nu știe de unde a luat virusul, cu atât mai mult cu cât a respectat regulile. Din familia sa extinsă, sunt șapte persoane în total care au fost confirmate cu coronavirus. Din fericire, soția și fetița sa au fost negative. În schimb, părinții săi s-au îmbolnăvit. Mama a făcut o formă ușoară, la fel și alte patru rude, dar tatăl, din păcate, este acum în spital, cu o formă mai gravă chiar decât a avut-o el.

