Venirea primăverii a umplut camerele de gardă ale spitalelor din Iași. Într-o singură zi, 350 de pacienți s-au prezentat la medic după ce au căzut. Fie în casă, în timp ce făceau curățenia de primăvară, fie pe-afară - de pe trotinete sau biciclete ori la muncile agricole sau din gospodării.

Dacă în mod normal, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Sfântul Spiridon din Iași ajung, în medie, 250 de pacienți pe zi, zilele trecute numărul a trecut de 350.

Ligia Pricopi, jurnalist Digi24: Un pacient din patru a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce a căzut în casă, pe scări, în curte sau pe stradă. Cu toții au suferit diverse traumatisme și fracturi.

Diana Cimpoeșu, coordonator UPU - SMURD Iași: Este o perioadă în care crește și numărul de accidente casnice, pentru că sunt perioade de curățenie, perioade de activități agricole tot mai frecvente.

Ion Horleanu, pacient: Am venit de la lucru cu bicicleta. Când am intrat în curte, e vale la mine în curte și beton jos, mi-au sărit saboții de pe față la frână și am venit pe-o parte. În umar și în coastă, aici.

Și medicii pediatri au avut un număr mare de pacienți care au căzut ori s-au lovit la joacă.

Cătălina Ionescu, purtător de cuvânt Spitalul Sfânta Maria, Iași: Copiii ies în parc și suferă tramatisme diverse prin căderea de pe bicicletă sau de pe trotinetă. Sunt, de asemenea, cazuri determinate de accidente la muncile agricole, copiii încercând să își ajute părinții.

Doi adolescenți, de 12 si 14 ani, au ajuns la spitalul Sfânta Maria din Iași după ce s-au rănit în timp ce încercau să folosească motocoasa. Ambii au avut nevoie de intervenții chirurgicale.

reporter: Ligia Pricopi

operator: Mihai Boaru

Editor : Izabela Zaharia