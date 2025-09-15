Proprietarul firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra a fost audiat de polițiști, potrivit unor surse citate de Digi24. Compania ar fi implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat la 12 milioane de lei.

Jurgen Faff, proprietarul companiei care i-ar fi transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra pe continentul african, a fost audiat câteva ore de către polițiști. Potrivit Digi24, oamenii legii vor să afle ce s-a întâmplat, deoarece firma acestuia este acuzată că nu a plătit taxele la stat din 2024 și până în prezent, iar prejudiciul calculat ar fi de 12 milioane de lei.

Patronul firmei recunoaște că are datorii și că ar fi făcut o înțelegere cu ANAF pentru a plata eșalonată a acestora, garantând cu unul dintre avioanele sale. Totodată, acesta mai declară faptul că documentele nu au fost încă parafate, deoarece această procedură fiscală este extrem de anevoioasă, astfel că, susține acesta, va mai dura până când totul va intra în legalitate.

În același dosar, săptămâna trecută, au avut loc și alte percheziții și audieri, atât în București, cât și în Sibiu, două persoane - unul dintre acționari și un expert contabil - din cadrul firmei fiind duse la audieri.

Compania, acuzată de evaziune fiscală

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, a anunţat că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro.

Compania menţionează, de asemenea, că, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa, a efectuat zboruri către Congo, fiind respectate normele de siguranţă în vigoare, suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect.

