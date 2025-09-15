Live TV

Video Șeful firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horațiu Potra, dus la audieri. Ce le-a declarat polițiștilor

Data actualizării: Data publicării:
fly-lili-aeroport-jurgen_faff
Jurgen Faff spune că datoriile pentru care este cercetată compania sa au fost eșalonate. Sursa foto: Silvana Armat / Turnul Sfatului
Din articol
Compania, acuzată de evaziune fiscală

Proprietarul firmei care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra a fost audiat de polițiști, potrivit unor surse citate de Digi24. Compania ar fi implicată într-un dosar de evaziune fiscală, cu un prejudiciu calculat la 12 milioane de lei.

 

Jurgen Faff, proprietarul companiei care i-ar fi transportat pe mercenarii lui Horațiu Potra pe continentul african, a fost audiat câteva ore de către polițiști. Potrivit Digi24, oamenii legii vor să afle ce s-a întâmplat, deoarece firma acestuia este acuzată că nu a plătit taxele la stat din 2024 și până în prezent, iar prejudiciul calculat ar fi de 12 milioane de lei.

Patronul firmei recunoaște că are datorii și că ar fi făcut o înțelegere cu ANAF pentru a plata eșalonată a acestora, garantând cu unul dintre avioanele sale. Totodată, acesta mai declară faptul că documentele nu au fost încă parafate, deoarece această procedură fiscală este extrem de anevoioasă, astfel că, susține acesta, va mai dura până când totul va intra în legalitate.

În același dosar, săptămâna trecută, au avut loc și alte percheziții și audieri, atât în București, cât și în Sibiu, două persoane - unul dintre acționari și un expert contabil - din cadrul firmei fiind duse la audieri.

Compania, acuzată de evaziune fiscală

Compania aeriană FLYLILI, vizată de cercetări în cadrul unui dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la 12 milioane de lei, a anunţat că îşi asumă plata restanţelor către stat şi aplică măsuri ferme pentru redresare şi continuitate, informează News.ro.

Compania menţionează, de asemenea, că, alături de alţi operatori aerieni din România şi Europa, a efectuat zboruri către Congo, fiind respectate normele de siguranţă în vigoare, suplimentate cu numeroase controale desfăşurate pe aeroporturile din România imediat după aterizarea aeronavei. Niciodată nu a fost identificat vreun obiect suspect.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-0953970736
1
Marco Rubio avertizează: Dacă va fi dovedit că dronele rusești au pătruns intenționat în...
bile de la loto
2
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
basescu ID263356_INQUAM_Photos_Elena_Covalenco
3
Traian Băsescu, despre alegerile din Republica Moldova: „Pe 28 Septembrie, seara, Putin...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
Military Parade In Beijing China
5
Cel mai mare dușman al lui Xi Jinping: timpul. Liderul de la Beijing și principalele...
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Digi Sport
E așteptat să semneze! Cristi Chivu a primit vestea de la șefii lui Inter, după eșecul cu Juventus
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
drona ucraina
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
Oana Țoiu, după ce Rusia a ironizat autoritățile române: „Rușii nu au...
daniel david face declaratii la guvern
Cum s-a apărat Daniel David în fața moțiunii AUR: „Dacă nu suntem...
Xi Jinping și Donald Trump
Trump anunță victorios că a salvat TikTok în SUA: „Vor fi foarte...
Ultimele știri
Ilie Bolojan, în plenul Senatului, la moțiunea AUR despre educație: Indiferent ce guvern este, trebuie să ia un pachet de măsuri
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
Oana Țoiu promovează, la Viena, candidatura României pentru un loc în Consiliul Guvernatorilor AIEA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
horatiu potra
Compania care ar fi transportat în Congo mercenarii lui Potra, acuzată de evaziune fiscală.  Ce spune despre obiecte suspecte la bord
Horațiu Potra
Misterul mercenarilor din MApN ajunși în Congo. Moșteanu: „Potra a avut suport și acoperire de la o parte importantă din statul român”
Ciocan judecător
Inculpații din dosarul mercenarilor lui Potra au primit măsuri preventive mai blânde
EUGEN_SECHILA_PG_055_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Audieri în dosarul apropiaților lui Călin Georgescu: inculpați chestionați despre tentativele de acţiuni contra ordinii constituţionale
horatiu potra flancat de doi politisti
Încă o lună de arest pentru mercenarii lui Horațiu Potra. Liderul grupării este de negăsit
Partenerii noștri
Pe Roz
„Mofturile regale” ale regele Charles. Fostul său majordom a dat tot din casă: „Pasta de dinți era stoarsă cu...
Cancan
Răsturnare de situație după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Decizia finală a...
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat statul român de urmărirea penală pe criminalul din măcelul de la Craiova. Acesta a intrat cu...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Mitică Dragomir îi dă un sfat fiului lui Ilie Dumitrescu, căutat de Poliție după ce a fugit de la locul...
Adevărul
Pericolul nebănuit care îi paște pe românii care își fac vacanța în Grecia. „Știu pe cineva care a murit din...
Playtech
Cât câștigi dacă deschizi o cafenea Five to go. Care este profitul mediu lunar. Câți bani scoți dacă vinzi...
Digi FM
Toto Dumitrescu, fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu, implicat într-un accident rutier în București...
Digi Sport
Mirel Rădoi a părăsit stadionul la o oră de la finalul partidei, după ce i-a fost acordat primul ajutor în...
Pro FM
Divorț la Hollywood. Un rapper celebru a fost părăsit de soție cu doar patru zile înainte de a aniversa 29 de...
Film Now
Cei doi copii sunt totul pentru el. Colin Farrell, însoțit de băiatul lui adolescent, la gala Emmy. Actorul...
Adevarul
Vacanță de coșmar în România. Turiști polonezi, umiliți după ce au închiriat o mașină. „Mi-a scuipat tatăl”
Newsweek
La ce nivel vor ajunge pensiile militare în 2026? Când va crește vârsta de pensionare în sistem?
Digi FM
Martin Short, fericit pentru Selena Gomez și Benny Blanco: "Pur și simplu o ador. Sunt atât de bucuros că se...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
De ce Sofia Vergara a ratat Premiile Emmy 2025. Actrița a ajuns de urgență la spital aproape desfigurată: „O...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea