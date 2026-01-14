Live TV

Reacția Europol după explozia de la Lugoj: „Intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”

Data publicării:
raw explozie lugoj fara sursa _2__01000
Explozie puternică la sediul Poliției Rutiere din Lugoj. Foto Digi24

Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române și șefii inspectoratelor județene de poliție că au neglijat constant recondiționarea și renovarea sediilor în care funcționează structurile de ordine publică, după explozia produsă la Poliția Rutieră Lugoj, soldată cu rănirea a trei polițiști. Sindicaliștii susțin că angajații sunt obligați să lucreze în condiții total improprii, care le pun viața în pericol, potrivit News.ro.

Într-un comunicat transmis miercuri, Sindicatul Europol arată că situația de la Lugoj nu este un caz izolat, ci rezultatul direct al lipsei de investiții și al indiferenței manifestate ani la rând de conducerea inspectoratelor județene.

„Așa am ajuns în anul de grație 2026 cu polițiști care sunt nevoiți să lucreze în condiții total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltrații unde ești expus la riscul constant de a-ți cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizație sanitară de funcționare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR sau cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situații și am prezentat public zeci de sedii de poliție în care intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”, se arată în comunicatul Europol.

Sindicaliștii reclamă și modul în care este condus Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, instituție aflată, potrivit acestora, de mai mulți ani sub conducerea chestorului Aurelian Petecel. Europol susține că acesta ar fi folosit luni de zile resursele instituției în scop personal, respectiv autospeciala de serviciu și combustibilul, pentru deplasări repetate la locuința sa de vacanță.

„Șefii Poliției Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituției și chestorul Petecel a fost «iertat» de o sancțiune disciplinară, fiind obligat doar să plătească benzina consumată. În schimb, la nivelul IGPR există sute de polițiști sancționați disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliției Române”, mai susțin reprezentanții sindicatului.

Reacția Europol vine după ce miercuri o explozie neurmată de incendiu s-a produs într-o anexă din curtea Poliției Rutiere Lugoj. În urma deflagrației, doi polițiști au fost răniți și transportați la spital, iar o a treia persoană a suferit un atac de panică. Toate cele trei victime sunt angajați ai Poliției. Cauza exploziei este în continuare investigată de autorități.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
3
Mark Rutte, declarație surprinzătoare despre Nicolae Ceaușescu: „Am crezut că va conduce...
ochiul unei femei
4
Pacient în România. La stat sunt doar doi medici care redau vederea pacienților prin...
Liderul AUR, George Simion, va participa în Iaşi la un marş din Piaţa Unirii până în faţa Palatului Culturii, dar şi la „Marşul Unirii” din municipiul Focşani. Acesta va participa, de asemenea, alături de Călin Georgescu, și la evenimentul „Marea Horă a Unirii Neamului” în Parcul Tineretului din Capitală, la statuia Eroilor Militari Români Căzuţi la Datorie, începând cu ora 13:00.  
5
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar...
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
Digi Sport
Fotbalistul de la FCSB care a făcut credit pentru a-și cumpăra un McLaren. Cât a putut să dea pe o mașină
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-01-14 121456
Momentul exploziei de la Poliția Rutieră Lugoj, surprins pe camere: trei polițiști au fost răniți
photo-collage.png (45)
Explozie puternică la Poliția Rutieră Lugoj: trei agenți au fost răniți. Reacția Europol
europol dulapuri pietre lemne
Sindicatul Europol avertizează: „Bombă cu ceas” la Brigada Rutieră. Reacția Poliția Capitalei
44
Polițiștii se organizează în grupuri pe net pentru a schimba elemente de uniformă, susține Sindicatul Europol
Romanian,Police,Car,(politia,Rutiera),In,Bucharest,Traffic,,Romania,,2022
Permis suspendat pentru aproape un an. Gestul inexplicabil al unui șofer din București, pedepsit aspru de polițiști
Recomandările redacţiei
sedinta a guvernului bolojan
Guvernul reduce aparatul administrativ: mai puțini polițiști locali...
colaj putin vas
Putin folosește zona economică exclusivă a României pentru a-și...
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
Prevederi pentru șoferi în pachetul de reforme. Guvernul înăsprește...
profimedia-1065938883
Un adevărat masacru. Regimul de la Teheran a ucis aproape 2.600 de...
Ultimele știri
Claudiu Năsui, mesaj către colegii din USR: „La următorul congres ştim deja că se va încerca o şi mai mare centralizare a puterii”
Șeful ANPC răspunde la anunțul lui Ilie Bolojan că personalul său „poate fi redus fără probleme”: O abordare simplistă şi periculoasă
Gara de Nord din București intră în renovare. Cum va arăta după ce vor fi gata lucrările de modernizare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ziua de 14 ianuarie deschide un nou capitol astrologic. Mercur în opoziție cu Jupiter aduce schimbări majore...
Cancan
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală...
Fanatik.ro
Cine este soția lui Alvaro Arbeloa, noul antrenor de la Real Madrid. Ce meserie surprinzătoare are Carlota...
editiadedimineata.ro
Tăcere forțată: cum folosește Iranul blackout-ul digital pentru a controla presa, pe fondul protestelor
Fanatik.ro
Boala misterioasă cu care au fost diagnosticați peste 500 de locuitori ai unui orășel. Cum a ajuns un medic...
Adevărul
„Am pilotat drone pe cel mai fierbinte front din Ucraina”. Mărturia unui soldat despre limitele apărării...
Playtech
Vacanțe low-cost în 2026: cele mai ieftine țări europene pentru turiști
Digi FM
O femeie diagnosticată cu demență a avut un moment de luciditate după ce soțul i-a cântat: "A fost ca și cum...
Digi Sport
Jaqueline Cristian a transmis un mesaj în limba română chiar pe teren, după victoria uriașă reușită în...
Pro FM
Julio Iglesias, acuzat de agresiune sexuală de două foste angajate: "Normaliza abuzul". Poveștile femeilor și...
Film Now
De la favorită la controversată. Amanda Seyfried, criticată dur după momentul tensionat de la Globurile de...
Adevarul
Patrula Sirius: forța discretă a Groenlandei, care supraviețuiește la minus 55 de grade și apără Arctica cu...
Newsweek
Crește ajutorul la pensie pentru o categorie de pensionari. Guvernul a anunțat de când se vor da banii
Digi FM
Sofia Vicoveanca, primele declarații din spital, după ce a suferit un infarct: "Inimioara mea s-a supărat și...
Digi World
Trucul mental simplu care te ajută să-ți calmezi anxietatea de zborurile cu avionul. Ce este gândul-ancoră ce...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Momente stânjenitoare și controversate la Globurile de Aur 2026. Țigări aprinse în sală, grimase, plecări...
UTV
Mădălina Ghenea a fost surprinsă la tribunalul din Milano. Vedeta cere 5 milioane de euro despăgubiri în...