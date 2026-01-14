Reacția Europol după explozia de la Lugoj: „Intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”

Sindicatul Europol acuză conducerea Poliției Române și șefii inspectoratelor județene de poliție că au neglijat constant recondiționarea și renovarea sediilor în care funcționează structurile de ordine publică, după explozia produsă la Poliția Rutieră Lugoj, soldată cu rănirea a trei polițiști. Sindicaliștii susțin că angajații sunt obligați să lucreze în condiții total improprii, care le pun viața în pericol, potrivit News.ro.

Într-un comunicat transmis miercuri, Sindicatul Europol arată că situația de la Lugoj nu este un caz izolat, ci rezultatul direct al lipsei de investiții și al indiferenței manifestate ani la rând de conducerea inspectoratelor județene.

„Așa am ajuns în anul de grație 2026 cu polițiști care sunt nevoiți să lucreze în condiții total improprii, fără lumină naturală, în sedii cu mucegai, în clădiri cu infiltrații unde ești expus la riscul constant de a-ți cădea tavanul în cap, în clădiri fără autorizație sanitară de funcționare, care sunt încălzite prin centrale termice pe gaz care nu au verificare ISCIR sau cu sobe cu lemne ale căror hornuri nu au mai fost curățate de ani de zile. Sindicatul nostru a expus sute de asemenea situații și am prezentat public zeci de sedii de poliție în care intri și nu ești sigur dacă ieși pe picioare sau vei fi scos de sub dărâmături”, se arată în comunicatul Europol.

Sindicaliștii reclamă și modul în care este condus Inspectoratul de Poliție Județean Timiș, instituție aflată, potrivit acestora, de mai mulți ani sub conducerea chestorului Aurelian Petecel. Europol susține că acesta ar fi folosit luni de zile resursele instituției în scop personal, respectiv autospeciala de serviciu și combustibilul, pentru deplasări repetate la locuința sa de vacanță.

„Șefii Poliției Române nu au apreciat că a adus atingere imaginii instituției și chestorul Petecel a fost «iertat» de o sancțiune disciplinară, fiind obligat doar să plătească benzina consumată. În schimb, la nivelul IGPR există sute de polițiști sancționați disciplinar pentru atingeri închipuite ale imaginii Poliției Române”, mai susțin reprezentanții sindicatului.

Reacția Europol vine după ce miercuri o explozie neurmată de incendiu s-a produs într-o anexă din curtea Poliției Rutiere Lugoj. În urma deflagrației, doi polițiști au fost răniți și transportați la spital, iar o a treia persoană a suferit un atac de panică. Toate cele trei victime sunt angajați ai Poliției. Cauza exploziei este în continuare investigată de autorități.

