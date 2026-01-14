Live TV

Ce a făcut un șofer de 19 ani din Craiova ca să rămână aproape un an fără permis şi să fie amendat cu 10.000 lei

Data publicării:
2 masini de politie
Un tânăr de 19 ani din Craiova a fost lăsat fără dreptul de a conduce autovehicule pentru o perioadă de 330 de zile şi a primit amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei, pentru săvârşirea mai multor abateri la regimul rutier. El a fost prins după o urmărire periculoasă prin oraș.

În timp ce erau în misiune de supraveghere a traficului auto pe Bulevardul Decebal din Craiova, poliţiştii de la Biroul Rutier au observat un autoturism al cărui șofer a adoptat un comportament agresiv în trafic prin întoarcerea vehiculului folosind frâna de ajutor, potrivit IPJ Dolj.

„Poliţiştii au efectuat semnal regulamentar de oprire a autoturismului cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, însă conducătorul auto nu s-a conformat, mărind viteza de deplasare. Astfel, poliţiştii au pornit în urmărirea acestuia, care s-a realizat pe mai multe străzi din Craiova, pe timpul căreia conducătorul auto a săvârşit mai multe abateri la regimul rutier, care au pus în pericol siguranţa rutieră, în sensul că a condus autoturismul pe sensul opus de mers, a efectuat manevra de depăşire încălcând marcajul continuu care separă benzile de mers, nu a acordat prioritate vehiculelor care circulau în sens giratoriu şi nu a respectat semnificaţia culorii roşii a semaforului electric”, informează IPJ Dolj, potrivit Agerpres.

Acțiunea s-a finalizat pe strada Drumul Jiului, unde poliţiştii au reuşit să blocheze mașina urmărită.

În urma verificărilor efectuate de poliţişti, a fost identificat conducătorul auto în persoana unui tânăr de 19 de ani, din Craiova.

Acesta a fost sancţionat contravenţional cu amenzi în valoare totală de peste 10.000 de lei şi i-a fost suspendat dreptul de a conduce vehicule pentru o perioadă de 330 de zile.

