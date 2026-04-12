Sfatul lui Răzvan Lucescu, la plecarea din țară, după ce și-a îngropat tatăl: Stați de vorbă cât mai mult cu părinții voștri

Răzvan Lucescu. Foto: Profimedia

Răzvan Lucescu, tehnicianul echipei PAOK Salonic, a plecat din ţară, duminică, la două zile după înmormântarea lui Mircea Lucescu. El i-a sfătuit pe toţi cei care au părinţi în viaţă să stea de vorbă cu ei cât mai mult.

„Nu pot decât astăzi să mulţumesc din inimă absolut tuturor celor care au fost alături de tatăl meu la acest ultim drum, celor care s-au ocupat de organizarea înmormântării, tuturor celor care au avut un gând bun la adresa lui, dar absolut tuturor celor care aşa, undeva departe sau aici, în Bucureşti, au simţit să fie aproape de el.
Din păcate, pentru mine este un moment foarte greu, complicat, însă asta este viaţa, trebuie să ştim să trecem, nu sunt singurul, sunt atâţia şi atâţia oameni care şi-au pierdut părinţii. Trebuie să înţelegem şi să acceptăm, ne ne luptăm să trecem peste.

Aş avea un singur sfat, dacă îmi pot permite acest lucru, tuturor fiilor şi fiicelor care au părinţi. Să stea cât mai mult de vorbă cu ei, cât mai mult, cât mai mult. Şi dacă ei nu o fac, părinţii să îi forţeze să o facă.

Te iei cu timpul, cu problemele, ţi se pare că niciodată nu se va întâmpla nimic şi te loveşte dintr-odată şi ajungi să înţelegi că nu ai făcut şi nu ai comunicat destul. Eu în acest moment simt că am comunicat mult, mult prea puţin cu el în ultima vreme”, a spus Răzvan Lucescu.

Legendarul antrenor Mircea Lucescu a fost înhumat cu onoruri militare, vineri, la trei zile după ce a încetat din viaţă la vârsta de 80 de ani.

 

