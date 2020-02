Sfaturi pentru cei care călătoresc. Cum să vă protejați de virusuri

Institutul Național de Sănătate Publică vine cu o serie de sfaturi pentru cei care au nevoie să călătorească, în contextul epidemiei de coronavirus Covid-19:

Sfaturile sunt valabile atât pentru călătoriile cu avionul, cât și cele cu trenul.

Evitați să călătoriți dacă aveți febră și tușiți

Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultăți la respirație, consultați un medic și informați-l despre istoricul călătoriilor

Evitați contactul apropiat cu persoanele care au febră și tușesc

Spălați-vă pe mâini frecvent cu apă și săpun sau cu soluție alcoolică pentru dezinfecția mâinilor

Evitați să vă atingeți ochii, nasul sau gura

Atunci când tușiți sau strănutați acoperiți-vă gura și nasul cu plica cotului sau cu o batistă – aruncați batista imediat și spălați-vă pe mâini

Dacă alegeți să purtați o mască de față, asigurați-vă că aveți nasul și gura acoperite. Evitați atingerea măștii după ce ați pus-o pe față, aruncați imediat măștile de unică folosință după fiecare utilizare și spălați-vă pe mâini după îndepărtarea măștii

Dacă vă îmbolnăviți în timp ce călătoriți, vă rugăm să informați echipajul avionului și să cereți ajutor medical cât mai repede

Dacă cereți ajutor medical vă rugăm să informați personalul medical despre istoricul călătoriei

Dacă aveți febră, tușiți și aveți dificultate la respiraţie, cereți ajutor medical cât mai curând și informați personalul medical despre istoricul călătoriilor

Evitați să scuipați

Trenurile CFR Călători sunt dezinfectate

Toate trenurile CFR Călători care ies din revizie sunt curăţate şi dezinfectate, iar pentru trenurile internaţionale au fost luate măsuri speciale şi, în punctele de intrare în ţară, se face o dezinfecţie suplimentară la capetele vagonului, la toalete şi la elementele care sunt atinse, respectiv clanţe, cotiere, măsuţe şi barele de urcat în tren, a spus directorul general al companiei, Dan Costescu.

„Noi avem setul nostru de măsuri. Spre deosebire de alte mijloace de transport, avem nişte proceduri foarte clare. În caietele de sarcini pentru salubrizare avem prevăzute elementele speciale care acum ne prind foarte bine. Dezinfecţia se produce în vagoane. Am luat ca măsuri suplimentare cele date de ministerele de specialitate - de Ministerul Sănătăţii şi, parţial, de la Ministerul de Interne, ca mod de lucru. Exact aşa cum a spus Ministerul Sănătăţii, aceste măsuri sunt preventive, ele nu trebuie să stârnească niciun fel de panică şi la acest nivel am acţionat şi noi. Am afişat acele instrucţiuni în toate vagoanele din parcul CFR Călători şi, mai mult de atât, pentru trenurile internaţionale am luat măsuri speciale. Aceştia primesc şi fluturaşi cu instrucţiunile respective”, a spus Costescu, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, la punctele de intrare în ţară, acolo unde este posibilă coborârea din tren a călătorilor, se fac dezinfecţii suplimentare.

