Sindicatul Europol: Dispecerii, puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei - „un semn al dispreţului”. Ce spune IGPR

Foto: Shutterstock

Sindicatul Europol reclamă, joi, că dispecerii sunt puşi să plătească abonamentul telefonic al instituţiei, ceea ce este „un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”. Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR) a explicat că abonamentele au un anumit număr de minute şi trafic de date incluse, iar telefoanele mobile sunt destinate exclusiv îndeplinirii sarcinilor de servicu - în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu. Dacă se generează costuri suplimentare în interes de serviciu, cu acordul ordonatorului de credit, banii sunt decontaţi.

„În ultimele zile am fost contactaţi de către membrii organizaţiei noastre, care ne-au semnalat că, în contextul intenţiei de diminuare a posturilor la structurile de dispecerat, nu mai sunt dispuşi să accepte niciun fel de compromis. Dincolo de orele suplimentare necontabilizate şi de nerespectarea dreptului la timp de refacere a capacităţii de muncă, un alt abuz îl reprezintă impunerea taxei pentru abonamentul de telefonie mobilă al telefonului de serviciu, achitată lunar de către angajaţi prin reţinere directă pe fluturaşul de salariu. Această practică nu este doar inacceptabilă, ci şi un semn al dispreţului faţă de muncă şi faţă de lege”, au transmis, joi, reprezentanţii Sindicatului Europol.

Fluturaș de salariu al unui polițist. Foto: Europol

Potrivit acestora, dispecerii au primit în dotare telefoane mobile pentru rezolvarea problemelor de serviciu al căror abonamente au un număr limitat de GB pentru internet, precum şi minute naţionale, iar în momentul în care acestea sunt depăşite şi generează costuri suplimentare sunt reţinute diverse sume de bani, mai mici sau mai mari, efectiv din salariile poliţiştilor.

Inspectoratul General al Poliţiei Române a transmis că abonamentele de telefonie mobilă utilizate de structurile Poliţiei Române sunt încheiate în baza unui acord-cadru, care prevede minute nelimitate în reţeaua operatorului contractat şi un număr prevăzut clar de minute şi trafic de date pentru alte reţele.

„Totodată, toate dispeceratele judeţene beneficiază de linii fixe cu minute nelimitate, în orice reţea, la nivel naţional. Telefoanele mobile puse la dispoziţia dispeceratelor sunt destinate exclusiv îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Acestea au un rol esenţial în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, pentru menţinerea legăturii cu victima sau agresorul, în situaţiile în care sunt generate alerte de apropiere prin sistemul electronic de monitorizare cu brăţări, dar şi pentru monitorizarea persoanelor aflate în arest la domiciliu”, a transmis IGPR.

FOTO Poliţişti muşcaţi de ploşniţe în sediile Poliţiei Capitalei, zece persoane au ajuns la Urgenţă. Reacția conducerii DGPMB

Instituţia precizează că telefoanele pot fi utilizate punctual pentru schimbul de date şi informaţii prin aplicaţiile operaţionale necesare.

„În situaţia în care plafonul contractual este depăşit şi se generează costuri suplimentare, dacă apelurile sau traficul suplimentar au fost efectuate în interes de serviciu, pe baza unui raport motivat şi cu aprobarea ordonatorului de credite, sumele respective sunt decontate de instituţie. Poliţia Română respinge orice practici de natură să transfere asupra angajaţilor costuri ce revin instituţiei şi reiterează că activitatea poliţiştilor trebuie susţinută prin mijloacele logistice şi financiare prevăzute de lege”, a mai transmis instituţia citată de News.ro.

