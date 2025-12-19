Sute de cai dintr-un adăpost din Dolj riscă să moară de foame pentru că proprietara nu mai are bani să le cumpere hrană. Este vorba despre singurul adăpost din județ unde sunt aduși toți caii confiscați de Poliția Animalelor de la proprietarii care îi agresează sau înfometează. Asociația care se ocupă de ei trăiește doar din sponsorizări, iar în ultima perioadă nu s-au mai primit donații.

Este o situație dramatică în localitatea Desa din județul Dolj, la o asociație non-guvernamentală care supraviețuiește doar din sponsorizări și donații. Luna aceasta a fost o lună critică: nu au venit donații, nu sunt sponsorizări, potrivit jurnalistei Digi24 Elena Alexandru.

Banii pentru hrana acestor animale, peste 200 de cai, sunt tot mai puțini. Pe lângă reducerea donațiilor, s-au scumpit și baloții de lucernă și fân din cauza secetei. Prețurile s-au dublat. Așadar, toți mai mulți bani ar trebui alocați pentru hrană: circa 8.000 euro costă hrana săptămânal pentru acești cai. Nu există fonduri, în continuare, pentru perioada următoare, iar riscul ca aceste animale să moară de foame este unul foarte mare.

Angajații și proprietarii acestui adăpost sunt disperați pentru că nu mai există fonduri pentru hrana animalelor și, pe lângă acești cai, în adăpost mai sunt și 800 de câini. Majoritatea acestor animale au fost aduse aici de către Poliția Animalelor, pentru că au fost agresate, confiscate sau înfometate de către proprietari.

