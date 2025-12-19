Live TV

Video Situație dramatică la un adăpost de cai din Dolj: sute de animale sunt în pericol să moară de foame

Data publicării:
Adapost cai
Captură video Digi24

Sute de cai dintr-un adăpost din Dolj riscă să moară de foame pentru că proprietara nu mai are bani să le cumpere hrană. Este vorba despre singurul adăpost din județ unde sunt aduși toți caii confiscați de Poliția Animalelor de la proprietarii care îi agresează sau înfometează. Asociația care se ocupă de ei trăiește doar din sponsorizări, iar în ultima perioadă nu s-au mai primit donații.

Este o situație dramatică în localitatea Desa din județul Dolj, la o asociație non-guvernamentală care supraviețuiește doar din sponsorizări și donații. Luna aceasta a fost o lună critică: nu au venit donații, nu sunt sponsorizări, potrivit jurnalistei Digi24 Elena Alexandru.

Banii pentru hrana acestor animale, peste 200 de cai, sunt tot mai puțini. Pe lângă reducerea donațiilor, s-au scumpit și baloții de lucernă și fân din cauza secetei. Prețurile s-au dublat. Așadar, toți mai mulți bani ar trebui alocați pentru hrană: circa 8.000 euro costă hrana săptămânal pentru acești cai. Nu există fonduri, în continuare, pentru perioada următoare, iar riscul ca aceste animale să moară de foame este unul foarte mare.

Angajații și proprietarii acestui adăpost sunt disperați pentru că nu mai există fonduri pentru hrana animalelor și, pe lângă acești cai, în adăpost mai sunt și 800 de câini. Majoritatea acestor animale au fost aduse aici de către Poliția Animalelor, pentru că au fost agresate, confiscate sau înfometate de către proprietari.

Citește și:

Un județ din România interzice concursurile cu cai care trag diferite greutăți: „Prevenim cruzimea față de animale”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
colaj foto cu musk si trump
Elon Musk revine în tabăra republicanilor lui Trump. Miliardarul a început să scrie cecuri pentru alegerile din 2026
NSW Premier visits hero injured in Australian Beach shooting
Eroul de la Bondi Beach, care a dezarmat unul dintre atacatori, a primit donații de aproape 2 milioane de dolari australieni
Elon Musk, la învestirea lui Donald Trump
Noua „Epocă aurită” a Statelor Unite. Cum au ajuns miliardarii să domine sfera politică din SUA ca nicio altă dată în istoria țării
Nicușor Dan, președintele României, susține o conferință de presă la Palatul Cotroceni din București, 12 noiembrie 20225.
Nicușor Dan spune că va contesta decizia AEP, care nu i-a dat decontat toți banii din campanie. Ce va face cu suma rămasă
AEP nu îi rambursează lui Nicușor Dan toți banii din campania pentru alegerile prezidențiale. Ce sumă pierde președintele
Recomandările redacţiei
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine...
Nicusor Dan Bruxelles
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are...
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară...
masini in trafic
Programul Rabla: Fondurile pentru mașini cu motor termic au fost...
Ultimele știri
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți
Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Obiectul ciudat care a apărut pe mormântul Rodicăi Stănoiu! A fost lăsat de o persoană dragă
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...