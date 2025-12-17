Live TV

Video A doua zi când autobuzele din Constanța nu circulă. Șoferii susțin că nu vor ieși pe traseu până când directorul nu demisionează

Data publicării:
protest-ct bus- decembrie 2025
Protestul angajaților CT Bus continuă și astăzi. Foto: Captură video Digi24

Este a doua zi consecutivă când autobuzele CT Bus nu ies pe traseu, șoferii fiind nemulțumiți de condițiile de muncă și de faptul că nu primesc primă de Crăciun. Cei 700 de angajați ai companiei susțin că nici măcar un șofer nu va ieși pe traseu până când directorul nu demisionează.

Angajații s-au strâns la sediul CT Bus, compania care asigură transportul în comun în Constanța. Angajații au declanșat încă de ieri un protest, nemulțumiți de condițiile de muncă și de faptul că nu li se acordă primă de Crăciun de 600 de lei, așa cum este stipulat în contractul colectiv de muncă.

Nemulțumiri există și în rândul constănțenilor, care susțin că întârzie la muncă și la școală.

Amintim că reprezentanţii Primăriei Constanţa au reacţionat marți, 16 decembrie, în urma protestului declanşat la CT Bus şi au afirmat că acesta este unul ilegal. De asemenea, susţin că, în urma unui audit, recomandările au fost ca cheltuielile cu salariile să reprezinte până la 50% din totalul cheltuielilor, comparativ cu aproximativ 70%, cât se înregistrează în prezent la CT BUS S.A.

 „Protestul spontan declanşat astăzi la CT BUS S.A. nu respectă cadrul legal în vigoare privind organizarea conflictelor de muncă şi nu a fost notificat conform prevederilor legale, motiv pentru care acesta poate fi calificat drept un protest ilegal. Situaţia semnalată reprezintă o problemă de management la nivelul operatorului de transport public, iar responsabilitatea gestionării relaţiilor de muncă, a politicilor salariale şi a dialogului social revine conducerii CT BUS S.A., în conformitate cu atribuţiile stabilite prin contractul de delegare a gestiunii serviciului”, au afirmat reprezentanţii Primăriei Constanţa, potrivit News.ro. 

Aceştia afirmă că Primăria şi-a îndeplinit integral obligaţiile financiare faţă de operatorul de transport public pentru anul 2025. De asemenea, Primăria Constanţa a formulat recomandări clare, fundamentate pe concluziile unui audit extern independent, iar acestea vizează eficientizarea activităţii, echilibrarea cheltuielilor şi îmbunătăţirea managementului financiar şi operaţional al societăţii. 

„Printre măsurile recomandate se numără regândirea statului de funcţii, având în vedere faptul că o parte dintre posturi se suprapun sau presupun activităţi şi responsabilităţi similare. Totodată, este necesară echilibrarea structurii de personal pe categorii. Exemplele de bună practică arată că un operator bine administrat are o pondere a personalului TESA de aproximativ 5% din totalul numărului de angajaţi, în timp ce, în cazul CT BUS S.A., personalul TESA reprezintă aproximativ 11%, peste valorile recomandate. Prin urmare, o ajustare a organigramei este imperios necesară”, a mai precizat sursa citată. 

Primăria Constanţa susţine că acel audit a precizat că, în mod normal, cheltuielile cu salariile ar trebui să reprezinte până la 50% din totalul cheltuielilor, comparativ cu aproximativ 70%, cât se înregistrează în prezent la CT BUS S.A. 

„Din perspectiva unui operator eficient, acest procent este considerat foarte ridicat şi neobişnuit de mare. În mod uzual, la nivel european şi naţional, în condiţiile unei bune administrări, cheltuielile cu personalul se situează între 30% şi 50% din total. Primăria Municipiului Constanţa consideră inacceptabilă deturnarea nemulţumirilor interne către un scop politic, cu afectarea directă a cetăţenilor municipiului, care depind zilnic de serviciul public de transport. Blocarea activităţii CT BUS S.A nu reprezintă o soluţie şi nu poate fi justificată în condiţiile în care finanţarea a fost asigurată, iar cadrul de dialog instituţional există”, au mai precizat reprezentanţii Primăriei Constanţa.

