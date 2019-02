A murit femeia pe care un medic ar fi refuzat să o trateze din cauza „lipsei de salarizare corespunzătoare”

Pacienta pe care un medic din Târgu Jiu a refuzat s-o consulte a murit la spitalul din Craiova. Femeia, în vârstă de 63 de ani, a ajuns inițial la spitalul din Gorj cu mai multe afecțiuni cardiace și pulmonare. Specialistul pneumolog a refuzat însă să o trateze invocând salarizarea necorespunzătoare şi lipsa de personal.

Femeia de 63 de ani a fost internată în luna ianuarie, în primă fază la Secția de boli infecțioase a Spitalului Județean din Târgu Jiu. După câteva zile, starea ei de sănătate s-a agravat și a ajuns la Terapie intensivă cu bronhopneumonie acută.

Medicii au chemat un medic pneumolog care să o consulte pe femeie, dar acesta a refuzat. Mai mult, a scris în fișa pacientei: „Nu se poate realiza aspirat bronșic în boală infecțioasă deoarece este lipsă de personal mediu sanitar, cât și lipsă salarizare corespunzătoare a personalului care efectuează această manevră”.

Medicul este cercetat disciplinar şi riscă să fie dat afară.

Cum se apără medicul: „Am zis salarizare necorespunzătoare a celor care efectuează manevra”

Doctoriţa din Târgu Jiu, acuzată că pe 27 ianuarie a refuzat să consulte o pacientă, s-a apărat. Ea a spus că a fost pusă să facă o manevră pentru care nu ar fi plătită.

Elena Vlad a declarat, pentru Digi24, că a formulat şi o plângere penală împotriva spitalului la care lucrează. Vrea să afle cum a ajuns să fie publică foaia de observaţie a pacientei, în care ea ar fi acuzat lipsa de personal şi salarizarea necorespunzătoare. Cazul este anchetat de conducerea spitalului judeţean şi de Colegiul Medicilor.

„Am fost solicitată de 3 ori la acest caz, de medicul curant infecţionist, timp în care am participat la ajustarea tratamentului. Eu nu sunt angajata ATI, nu sunt angajata Bolilor Infecţioase. Desfăşor activitate de fibrobronhoscopie de 3 aniîn acest spital, fără să am niciun spor salarial, adică desfăşor activitate benevolă în ciuda referatelor repetate pe care le-am depus la conducere. Am o singură asistentă care este în această activitate, care şi-a obţinut competenţa, ca şi mine, pe bani proprii, nu datorăm nimic spitalului. Am făcut o sesizare penală privind scurgerea de date personale din foaia pacientei către presă pentru că, în mod normal, ce am scris acolo era pentru conducere, care ştia situaţia şi putea să mă cheme să stabilim ce problemă avem şi, în felul ăsta se aplana situaţia. Eu nu am absolut niciun echipament de protecţie conform manevrei pe care o fac. Ce echipament îmi asigură spitalul, este o mască de unică folosinţă. Eu intru aşa. Această mască este una pe care o achiziţionez personal pentru că am dreptul să trăiesc. Am zis salarizare necorespunzătoare a celor care efectuează manevra. Aşa am scris. Niciodată nu voi avea sprijin în această manevră pentru că întotdeauna asistenţii vin la bani. Toată lumea vine la bani, dar dacă îşi asumă nişte riscuri doresc să fie plătiţi, protejaţi cu asumarea unor riscuri conştient, nu aşa cum se impune”, a spus dr. Elena Vlad, medic pneumolog.

