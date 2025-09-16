Live TV

Adrian Nica: ANAF nu îşi propune să verifice mirii sau darul de nuntă. Cine e însă în vizorul Fiscului

mireasa și mire
Preşedintele ANAF, Adrian Nicuşor Nica, spune că instituția că nu îşi propune să verifice mirii şi darul de nuntă, ci vrea să-i identifice pe cei care încasează banii pentru organizarea nunţilor şi care trebuie să declare aceste sume.

Adrian Nica a fost întrebat cum va combate ANAF mica evaziune fiscală, cum ar fi cea din pieţe sau de pe litoral.

„NAF are acţiuni constante în zona asta cu structurile de antifraudă, pe care le-am făcut publice. Cum este cazul pe care l-aţi mediatizat şi dumneavoastră cu saloanele de nunţi. Spun pe această cale că ANAF nu îşi propune să verifice mirii, nu îşi propune să verifice darul de nuntă, nu îşi propune să strice nunţi şi petrecerile românilor. ANAF îşi propune să identifice beneficiarii acestor sume pe care orice tânăr le strânge cu sudoare şi cu ajutorul părinţilor să-şi plătească nunta, urmăreşte ca cel care a încasat această sumă să o declare şi să o plătească”, a spus Nica la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

El a adăugat că ANAF a constatat un fenomen destul de larg la nivelul restaurantelor, mai exact, atunci când se plăteşte cu bani cash nu se dă bon fiscal, ci doar o notă de informare.

„Plăteşti banii şi chelnerul repede pleacă cu nota. Solicit pe această care tuturor românilor să prezinte aceste cazuri pe pagina ANAF şi în perioada următoare vom prezenta o aplicaţie, pe modelul celei din Grecia, în care fiecare român poate să-şi verifice cu telefonul bonul fiscal, dacă e fiscalizat, dacă camera e fiscalizată. Este o practică cu care m-am întâlnit şi eu. Şi eu sunt cetăţean al României şi eu merg la restaurant. Şi am făcut acest test chiar de când sunt preşedinte ANAF. Acum, nu ştiu dacă o să mai pot mânca la vreun restaurant, că o să mă daţi dumneavoastră public. Poate o să crească numărul de bonuri fiscale”, a spus Nica.

