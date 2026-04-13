Aglomerație pe Valea Prahovei după minivacanța de Paște: se circulă bară la bară între stațiuni. Poliția recomandă rute alternative

Masini in coada pe directia de mers spre orasul Brasov, pe Drumul National 1, in Breaza, sambata, 18 iulie 2020
Traficul este intens luni, la orele prânzului, pe DN 1, pe sensul Brașov – Ploiești, unde s-au format coloane de mașini între Predeal și Bușteni, dar și în zona Comarnic. Aglomerație este semnalată și pe DN 7 Pitești – Sibiu, iar polițiștii rutieri îi sfătuiesc pe șoferi să circule prudent, să păstreze distanța între autovehicule și să evite manevrele periculoase, indicând totodată rute alternative pentru ocolirea zonelor congestionate.

Pe DN 1, pe sensul de coborâre Brașov – Ploiești, s-a format aglomerație între stațiunile Predeal și Bușteni, dar și în zona localității Comarnic, potrivit Centrului Infotrafic al IGPR. Totodată, pe sensul opus, se circulă în coloană pe raza stațiunii Bușteni și între Breaza și Comarnic.

Valori ridicate de trafic sunt înregistrate și pe DN 7 Pitești – Sibiu, în localitățile Lazaret, Căciulata, Bujoreni și Dedulești, pe ambele sensuri de mers.

Polițiștii rutieri acționează în teren pentru fluidizarea circulației, în special în stațiunile montane de pe Valea Prahovei, dar și pe celelalte drumuri naționale intens tranzitate.

În acest context, autoritățile le recomandă șoferilor să păstreze o distanță mai mare între autovehicule, să evite depășirile riscante și să ia în calcul rute alternative. De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să semnalizeze din timp orice schimbare a direcției de mers și să nu circule sau să oprească nejustificat pe banda de urgență.

Pentru evitarea aglomerației de pe DN 1 București – Ploiești – Brașov, șoferii pot opta pentru rute alternative:

  • A3 București – Ploiești – Cheia – DN 1A – Brașov
  • A1 București – Pitești – Câmpulung – DN 73 – Râșnov
  • DN 71 București – Târgoviște – Sinaia

