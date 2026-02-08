Live TV

Alertă în Aiud după ce două grenade defensive au fost descoperite pe un drum public

grenade antrenament NATO
Duminică, pe raza municipiului Aiud, au fost descoperite două grenade defensive fără focos, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Alba.

Elementele de muniție au fost ridicate de echipa pirotehnică a Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia, scrie Agerpres. Potrivit ISU, muniția va fi distrusă ulterior într-o misiune specială.

„Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului de Pompieri Alba Iulia a intervenit în municipiul Aiud, pe drumul către unitatea militară (zona Herja), pentru asanarea unei muniţii rămase neexplodate. În urma recunoaşterii, specialiştii au identificat două elemente de muniţie (două grenade defensive, fără focos), care au fost ridicate, transportate şi depozitate în condiţii de maximă siguranţă, urmând a fi distruse ulterior într-o misiune specifică”, au transmis reprezentanții ISU.

Pentru gestionarea situației, s-a intervenit cu o autospecială pirotehnică, fiind luate toate măsurile pentru protecţia populaţiei și securizarea zonei pe durata operațiunii.

ISU Alba reamintește că, în cazul descoperirii unor elemente de muniție rămase neexplodate, cetățenii nu trebuie să le atingă, să le lovească sau să le miște. Orice astfel de situație trebuie raportată imediat la numărul unic de urgență 112, pentru a evita accidente grave.

