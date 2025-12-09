Live TV

Alertă în Brașov: Pod vechi de 100 de ani, în pericol de prăbușire la Hărman. Măsurile luate de autorități

Data actualizării: Data publicării:
pod brasov
Foto: Consiliul Județean Brașov Facebook

Autorităţile judeţene din Braşov avertizează că un pod rutier peste râul Olt, în zona Hărman, vechi de peste o sută de ani, riscă să se prăbuşească în orice moment, fiind într-o stare avansată de degradare. În acest context, administraţia publică ia în calcul construirea unui nou pod, dar între timp va realiza un pod provizoriu de pontoane pe care să circule mașinile.

Potrivit unui comunicat de presă postat pe pagina de Facebook a Consiliului Judeţean Braşov, administraţia publică a judeţului caută soluţii pentru rezolvarea problemei traficului rutier de la Hărman – Podu Oltului, în condiţiile în care podul peste Olt situat pe drumul judeţean 112 şi care datează din anul 1920, a ajuns într-o fază avansată de degradare şi s-ar putea prăbuşi în orice moment.

Având în vedere că în urma evaluării stării tehnice a acestui pod autoritatea a planificat edificarea unei construcţii noi pe amplasamentul celei existente, preşedintele Consiliului Judeţean, Adrian-Ioan Veştea, a analizat luni, la faţa locului, variantele pentru o legătură rutieră directă între satul Podu Oltului şi Hărman, astfel încât locuitorii să nu fie nevoiţi să ocolească zeci de kilometri pentru a ajunge în centrul de comună sau în alte puncte de interes din judeţ.

La discuţii au participat prefectul Mihai-Cătălin Văsii, primarul din Hărman, Onoriu Velican, viceprimarul Sergiu Huţaru, directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Braşov, Mihai Uţă, şi echipa de specialişti din cadrul Direcţiei Generale de Drumuri Judeţene şi Servicii Publice a Consiliului Judeţean.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Întâlnirea a avut loc în contextul în care Consiliul Judeţean a solicitat o expertiză de specialitate în ceea ce priveşte identificarea celei mai pretabile zone a râului Olt pentru amplasarea unui pod provizoriu de pontoane pe care să circule autoturismele.

Astfel, o echipă de militari genişti de la Alba Iulia, cu sprijinul pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Ţara Bârsei” al judeţului Braşov a efectuat în cursul zilei de luni, 8 decembrie, măsurători şi testări ale adâncimii Oltului şi ale căilor de acces din proximitatea actualului pod, în vederea stabilirii posibilităţilor de amplasare şi montare a podului de pontoane.

„Am discutat despre cât de fezabilă este soluţia tehnică a unui pod provizoriu de pontoane, care să permită circulaţia vehiculelor cu masa de până la 3,5 tone pe toată perioadă în care vom desfăşura lucrările de construire a noului pod. Îi asigur pe locuitorii din Hărman şi Podu Oltului că temerile, nemulţumirile şi problemele lor sunt cunoscute la nivelul Consiliului Judeţean şi facem toate demersurile pentru a le soluţiona. Între a circula pe un pod care stă să se prăbuşească sau a ocoli peste 20 de kilometri pentru a ajunge în comună, vrem să alegem soluţia optimă: demolarea podului existent, o construcţie nouă care să-l înlocuiască şi o conexiune rutieră provizorie cât mai directă şi în condiţii de maximă siguranţă pentru cetăţenii din zonă”, a declarat preşedintele CJ Adrian-Ioan Veştea.

În zilele următoare, Consiliul Judeţean va primi propunerea tehnică şi devizul de cheltuieli aferente menţinerii podului de pontoane pe toată perioada în care va fi construit noul pod. Autorizaţia de construire a fost deja emisă şi conform graficului de execuţie pus la dispoziţie de firma proiectantă, lucrările ar urma să dureze 14 luni.

Construirea noului pod a fost estimată la peste 22 de milioane de lei, fondurile fiind asigurate din bugetul Consiliului Judeţean Braşov.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
3
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
4
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Digi Sport
K.O. în runda a 4-a! Cum arată Ronald Gavril, după meci. Anamaria Prodan l-a filmat: "Stă ascuns, așa!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
urs brasov
Un urs a fost filmat în fața unui mall din Brașov. A doua zi a fost surprins un urs care a trecut șoseaua prin fața mașinilor
Atenționare Salvamont: Avalanșă în Munții Bucegi. Turiștii sunt sfătuiți să evite traseele montane
Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari
clienta in restaurant
„Ne uităm de 10 ori la meniu până comandăm”. Românii au rărit ieșirile la restaurant, din cauza scumpirilor
scandal pod bv
Scandal din cauza unui pod vechi de 100 de ani, ce traversează râul Olt. Motivul pentru care oamenii se opun demolării
salvamont
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări, salvamontiştii au găsit doar un rucsac
Recomandările redacţiei
donald trump
Trei teme ies în evidență în strategia de apărare a SUA. Cum vede...
pupitru psd
Şedinţă a conducerii PSD, după înfrângerea lui Daniel Băluță în...
Royal Navy track Russian submarine
Londra, pe marginea prăpastiei: Marea Britanie este pe punctul de a...
dragos pislaru face declaratii
Microbuze școlare la suprapreț. Ministrul Pîslaru explică de ce a...
Ultimele știri
UE și SUA se pregătesc de un război cu Rusia în Arctica, susține șeful Marinei Federației Ruse
12 agenţi FBI spun că au fost concediaţi pentru că au evitat confruntarea cu protestatarii în timpul manifestaţiilor din 2020
Locuințele s-au scumpit, în medie, cu 14% la nivel național. Pentru prima dată, pe primul loc în clasament se află Craiova
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii trec prin provocări care le testează limitele, odată cu tensiunea dintre Marte și Saturn...
Cancan
Blocul groazei din Rahova a ajuns un pericol iminent! Ce a apărut într-unul dintre apartamentele care a...
Fanatik.ro
Ce buget va avea la dispoziție Marcel Ciolacu la CJ Buzău. Contractele pentru care a renunțat la funcția din...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Bani de concediu, acordați preferențial unor angajați ai Casei de Sănătate. Prejudiciu de sute de mii de lei...
Adevărul
Cum s-a produs tragedia din Tenerife în care doi români au murit: zona era închisă din cauza pericolului...
Playtech
Setarea pe care să o faci la calorifer noaptea. Nu trebuie dat la minim, dar nici oprit pentru a economisi...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Sia, apariție surprinzătoare în mijlocul luptei pentru custodia fiului ei. Fanii au fost impresionați...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Cât de importantă mai e România pentru aliați. Mesajul al lui Armand Goșu: „Occidentalii nu-s tâmpiți să-i...
Newsweek
Cum se schimbă calculul vechimii în muncă la pensie în 2026? Anunț important de la Casa de Pensii
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Beneficiile hreanului pentru sănătate. E unul dintre cele mai puternice antibiotice naturale. Contraindicații...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...