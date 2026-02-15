Live TV

Anchetă în Vrancea după ce un bărbat a fost găsit mort cu urme de violență

Data publicării:
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română
Mașină de intervenție a poliției. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Poliția Română

Polițiștii din Vrancea au demarat, duminică, o anchetă după ce trupul unui bărbat de 68 de ani a fost descoperit într-o gospodărie din comuna Vidra. Femeia care a făcut descoperirea a sunat la 112 pentru a alerta autoritățile.

„La data de 15 februarie a.c., ora 13:51, poliţiştii din cadrul Secţiei 3 Poliţie Rurală Vidra au fost sesizaţi prin apel 112, de către o femeie din comuna Vidra, cu privire la faptul că a identificat un bărbat de 68 de ani, din aceeaşi localitate, decedat la domiciliul acestuia din urmă", arată polițiștii într-un comunicat.

Conform IPJ Vrancea, la momentul sesizării, polițiștii din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Vidra au constatat că victima prezenta multiple leziuni la nivelul capului, brațelor și abdomenului.

„O echipă complexă de poliţişti, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vrancea, efectuează cercetări la faţa locului, urmând ca la finalizarea acestora să fie luate toate măsurile legale care se impun", au precizat poliţiştii.

 

Editor : A.R.

