Guvernul le cere aleșilor locali cumpătare în cheltuirea banului public. Măsurile de austeritate anunțate deja nu-i împiedică însă pe unii primari să facă petreceri chiar și de zeci de mii de euro. Doar într-o comună din județul Bistrița-Năsăud, o singură zi de distracție cu maneliști a costat aproape 60.000 de euro.

Austeritate, dar nu pentru toți. Într-o perioadă în care Guvernul cere ca administrația să strângă cureaua, două primării de comune organizează spectacole de zeci de mii de euro cu unii dintre cei mai cunoscuți maneliști.

Doar pentru o singură zi de distracție, Primăria Lunca Ilvei din Bistrița-Năsăud a cheltuit aproape 60.000 de euro.

Printre artiștii prezenți la eveniment a fost și manelistul Dani Mocanu, condamnat, anul trecut, în prima instanță pentru tentativă de omor. Edilul Flaviu Lupșan, i-a oferit personal o diplomă de excelență pentru aportul adus... culturii.

Iar exemplele pot continua. Telespectatorii Digi24 ne-au trimis imagini cu un bâlci organizat recent în comuna Sălcioara din Dâmbovița. Primarul comunei, Florina Ivașcu, a organizat un eveniment pentru care s-au cheltuit peste 18.000 de euro. Asta în condițiile în care localnicii spun că nu au încă rețea de gaze, canalizare sau apă curentă.

Cei doi aleși locali sunt membri PNL. Digi24 a cerut partidului un punct de vedere, însă până la momentul difuzării acestui material, nu am primit un răspuns.

Editor : A.P.