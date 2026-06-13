Live TV

Video Avans pe Autostrada Sibiu–Pitești: un nou tunel a intrat în lucru

Data publicării:
Autostrada Sibiu Pitesti
Hartă pe segmente a Autostrăzii Sibiu-Pitești. Foto: autostradasibiupitesti.ro

Al treilea tunel de pe secțiunea a doua a autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat în faza de execuție, astfel că se lucrează simultan la trei tuneluri din sectorul montan al viitoarei autostrăzi. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 562 de muncitori și 155 de utilaje, potrivit directorului CNAIR.

Constructorii Asocierii Mapa–Cengiz au început săpăturile la tunelul Balota, unde au fost excavați primii 16 metri, urmând să fie realizat portalul de ieșire. La tunelul Robești, stadiul fizic a ajuns la 36%, excavația ambelor galerii fiind finalizată, urmând etapele de hidroizolație și betonare. La tunelul Boița, au fost excavați 87 de metri pe o galerie și 21 de metri pe cealaltă, iar stadiul lucrărilor este de aproximativ 17%.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Pe șantier sunt acum 562 de muncitori și 155 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%. Pasul critic care urmează nu ține de constructor, ci de avize: lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu revizuit de către Ministerul Mediului, condiție necesară pentru eliberarea autorizațiilor de construire”, a transmis directorul CNAIR.

Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești are o lungime de 31,33 kilometri și include 7 tuneluri (aproximativ 5 kilometri), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 kilometri). Valoarea contractului se ridică la 4,25 miliarde de lei, fără TVA, prin Programul Transport (#PT).

Este considerată cea mai dificilă secțiune a autostrăzii A1, parte a tronsonului montan care traversează Carpații și va face legătura între Transilvania și Muntenia.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png (80)
1
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
3
Ce prevede proiectul de acord dintre SUA și Iran. Strâmtoarea Ormuz, în continuare sub...
MALMÖ, Sweden. , . Two JAS 39C Gripen make a flyover and begin the celebration of Veterans Day at the Bastion (Bastion Uppsala) in Malmö on Friday, May 29, 2026. Photo: Johan Nilsson/TT/Code 50090 undefined This text is auto translated Credit: TT News Age
4
NATO a declanșat cel mai înalt nivel de alertă de apărare aeriană după ce un avion de...
claudiu manda si olguta vasilescu
5
„Guvernul Tomac va trece şi cred că asta e un lucru bun. Se încheie cu era Bolojan”...
Emma Răducanu nu a "iertat-o" pe Sorana Cîrstea. Cuvintele rostite imediat după meci
Digi Sport
Emma Răducanu nu a "iertat-o" pe Sorana Cîrstea. Cuvintele rostite imediat după meci
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Imagine de la operațiunea carabinierilor din Calabria. Foto captură video
Buncăr demn de un film, cu un tunel de 120 de metri și o ieșire de urgență secretă, descoperit în Calabria
autostrada pitetsi sibiu
Avans pe Autostrada Sibiu–Pitești: șeful CNAIR anunță că un tronson ar putea fi deschis cu șase luni înainte de termen
droguri capturate de politisti americani
Cocaină la capătul tunelului: Un pasaj subteran folosit pentru traficul de droguri, descoperit între California şi Mexic
34
Autostrada Sibiu - Pitești: a doua galerie a tunelului Robești a fost străpunsă. Care este stadiul lucrărilor
tunelul Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești
Prima galerie a tunelului Robești de pe Autostrada Sibiu–Pitești a fost străpunsă. Care este progresul lucrărilor
Recomandările redacţiei
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto US Central Command X
Armata americană anunță că a distrus drone-kamikaze iraniene lansate...
big_photo_jun_13_2026_07_06_11
Nicușor Dan a depus o coroană de flori la monumentul dedicat memoriei...
Vladimir Putin incruntat
Popcorn și panică: Atacurile Ucrainei asupra Crimeei transformă...
dronă Vampir folosită de armata ucraineană
Ucraina va cere 20 de miliarde de dolari de la aliați înainte de...
Ultimele știri
Un supliment folosit frecvent pentru durerile articulare ar fi asociat cu riscul crescut de demență (studiu)
CM 2026. Ce mesaj le-a transmis Trump fotbaliștilor americani înainte de primul meci de la Campionatul Mondial
Mircea Miclea, avertisment despre viitorul educației: Doar 9% dintre cadrele didactice au sub 30 de ani. „Vom rămâne fără profesori”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Andreei Marin nu își petrece vacanța la plajă. Unde va lucra Violeta în această vară: „Va învăța foarte...
Cancan
După 21 de ani de muncă, o româncă a depus dosar de pensionare pentru limită de vârstă, la 62 de ani. Ce...
Fanatik.ro
Destinația de lux în care a ajuns Maria Iordănescu. Unde s-a relaxat, de fapt, fiica lui Anghel Iordănescu
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Mircea Sandu șochează! De ce nu a mai candidat la alegerile FRF: „Intram la pușcărie”
Adevărul
Cum trăiesc oamenii în cel mai bombardat cartier al Kievului: „Arată ca la Cernobîl”
Playtech
Ce avere are Dorin Mateiu. Cum a ajuns „Regele mezelurilor” în topul celor mai bogați oameni de afaceri din...
Digi FM
Ce vârstă are Dorin Mateiu, bărbatul care a însoțit-o pe Simona Halep în Mykonos. Diferența dintre ei nu a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Înapoi la Mondial, după 16 ani! Cum arată fana care a promis că se dezbracă, dacă naționala sa câștigă turneul
Pro FM
Adda, imagini rare de la începutul relației cu soțul ei. Cum a început povestea lor de iubire și de ce s-au...
Film Now
Cum arată azi Zack, blonduțul din "Salvați de clopoțel". A trecut de 50 de ani, are patru copii și e în formă...
Adevarul
„Un bacalaureat de mântuială". O profesoară cu zeci de ani la catedră acuză că examenul a fost simplificat...
Newsweek
Ministrul Muncii anunță că sistemul de pensie este în pericol. Crește vârsta de pensionare sau scad pensiile?
Digi FM
Ce băiat mare au Adrian Enache și Iuliana Marciuc! David a terminat anul doi de facultate în Olanda și vine...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur de fani după ce a făcut publică o fotografie în care apare alături de Sutton...
UTV
Andra a făcut furori într-o rochie scurtă și mulată. Cum a reusit artista să slăbeasca 10 kilograme