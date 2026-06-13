Al treilea tunel de pe secțiunea a doua a autostrăzii Sibiu–Pitești a intrat în faza de execuție, astfel că se lucrează simultan la trei tuneluri din sectorul montan al viitoarei autostrăzi. Pe șantier sunt mobilizați aproximativ 562 de muncitori și 155 de utilaje, potrivit directorului CNAIR.

Constructorii Asocierii Mapa–Cengiz au început săpăturile la tunelul Balota, unde au fost excavați primii 16 metri, urmând să fie realizat portalul de ieșire. La tunelul Robești, stadiul fizic a ajuns la 36%, excavația ambelor galerii fiind finalizată, urmând etapele de hidroizolație și betonare. La tunelul Boița, au fost excavați 87 de metri pe o galerie și 21 de metri pe cealaltă, iar stadiul lucrărilor este de aproximativ 17%.

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„Pe șantier sunt acum 562 de muncitori și 155 de utilaje, iar stadiul fizic pe întreaga secțiune a ajuns la 11,63%. Pasul critic care urmează nu ține de constructor, ci de avize: lucrările depind de eliberarea Acordului de Mediu revizuit de către Ministerul Mediului, condiție necesară pentru eliberarea autorizațiilor de construire”, a transmis directorul CNAIR.

Secțiunea 2 (Boița–Cornetu) a autostrăzii Sibiu–Pitești are o lungime de 31,33 kilometri și include 7 tuneluri (aproximativ 5 kilometri), 24 de poduri și 24 de viaducte (circa 11 kilometri). Valoarea contractului se ridică la 4,25 miliarde de lei, fără TVA, prin Programul Transport (#PT).

Este considerată cea mai dificilă secțiune a autostrăzii A1, parte a tronsonului montan care traversează Carpații și va face legătura între Transilvania și Muntenia.

Editor : A.R.