„Avocado mănâncă ei, noi n-avem bani nici de pufuleți”. Reacția unui român la supărarea ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, s-a plâns că românii mănâncă avocado în loc de roșii românești. În satele României, însă, sunt oameni care spun că nici nu au văzut un fruct de avocado și, oricum, nu și l-ar permite.

Un jurnalist Digi24 i-a întrebat pe oamenii de la sate cât de des mănâncă avocado, fructul cel mai importat în România, conform statisticilor.

„Mănâncă ei, că au bani! Mănânc eu? Eu n-am mâncat, nici n-am văzut, în viața mea, avocado. Și ei, cică, mănânc avocado! Mâncâncă ei, dă-i dracu de mafioți, nu mâncăm noi. Noi n-avem bani să mâncăm nici pufuleți”, spune nea Mitică, un bărbat supărat pe politicenii care „joacă teatru” atunci când se ceartă.

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, i-a îndemnat săptămâna aceasta pe români să mânânce brânză românească și roșii, nu avocado și mozarella, pentru că așa crește deficitul comercial.

„Dacă vrem să mâncăm brânză franțuzească, dacă vrem să mâncăm avocado și nu vrem să mâncăm brânză și roșiile de la țăranii români, sigur că deficitul, balanța comercială va crește. Nu puteți să-mi spuneți că dumneavoastră mergeți într-un magazin de retail sau o piață din România și nu găsiți brânză de vacă sau de oaie românească”, a spus ministrul într-o conferință de presă.

„Avocado este pe primul loc. Un fruct de avocado costă cât 3 kilograme de roșii din România”, a continuat el.

Aceasta, în condițiile în care un avocado costă de fapt circa 5-7 lei, iar un kilogram de roșii depășește 6 lei.

