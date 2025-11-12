Bloc evacuat la Râmnicu Vâlcea după un miros puternic de gaz. Pompierii au oprit alimentarea și fac verificări

Locatarii unei scări a unui bloc din Râmnicu Vâlcea au fost evacuaţi, miercuri, după ce în imobil s-a simţit miros puternic de gaz. Alimentare cu gaze naturale şi energie electrică în clădire au fost sistate, iar pompierii au început ventilarea spaţiilor, pentru a înlătura orice pericol.

Intervenţia pompierilor din judeţul Vâlcea are loc, miercuri, într-un bloc de locuinţe situat pe strada Regina Maria din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce locatarii au sesizat că se simte miros de gaz pe casa scării, scrie News.ro.

„La sosirea echipajelor operative se simţea miros puternic de gaz. S-a procedat la oprirea alimentării cu gaz şi electricitate a imobilului în cauză. Se evacuează locatarii din cele 4 apartamente, concomitent cu ventilarea scării de bloc”, informează ISU Vâlcea.

La ora transmiterii știrii, specialiştii fac măsurători în subsol şi în zona exterioară a blocului, pentru a stabili de unde provine scurgerea, intervenţia fiind în desfăşurare.

