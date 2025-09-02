Live TV

Calcule Digi24. Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin

Data publicării:
masini trafic bucuresti poluare
FOTO: Shutterstock

De anul viitor, cei mai mulți români vor plăti impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care poluează puternic ar putea plăti și de trei ori mai mult. Iar proprietarii de locuințe noi vor scoate mai mulți bani din buzunar decât cei care au în proprietate apartamente vechi.

În prezent, impozitul pentru mașini este calculat în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. De anul viitor, se va calcula și în funcție de norma de poluare.

Așadar, din 2026, pentru o mașină Euro 3 cu un motor de 1.600 de centimetri cubi vom plăti 238 de lei, în loc de 80 de lei, cât e în prezent impozitul. Asta înseamnă de trei ori mai mult.

Pentru o mașină Euro 6, cu aceeași capacitate, impozitul crește de la 80 de lei la 200 de lei.

Pentru un autoturism Euro 3 cu un motor de 2.000 de centimetri cubi vom plăti aproape 300 de lei, cu 20 de lei mai mult față de cât plătim în prezent.

Dar dacă mașina este Euro 6, impozitul se va reduce de anul viitor, de la 280 de lei la 251 de lei. Asta pentru că mașinile Euro 6 sunt cel mai puțin poluante și respectă cele mai stricte standarde.

De anul viitor, și impozitul pe locuințe va crește. Apartamentele noi vor avea un impozit mai mare decât cele vechi, pentru că se introduce în calcul criteriul valorii de piață. Astfel, la o locuință nouă de 70 de metri pătrați, impozitul va crește de la 209 lei la 375 de lei pe an. Exemplul de calcul este făcut în funcție de valoarea impozabilă a construcției la care se aplică o cotă de 0,2%.

Pentru o casă veche, cu aceeași suprafață, dar fără instalații moderne, impozitul va crește de la 125 de lei la 225 de lei pe an.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
1
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
cal pentru polostudiat de geneticieni
2
Primii cai modificați genetic au împlinit 10 luni. Scopul pentru care au fost creați
camere radar viteza pod braila
3
Camere radar pe podul suspendat de la Brăila. Șoferii sunt nemulțumiți și cer măsuri ca...
Ambulanta-1-scaled
4
Un muncitor străin a intrat în comă, după ce a fost bătut cu bestialitate de un bărbat...
Echinocțiul de toamnă 2025. Foto Getty Images
5
Echinocțiul de toamnă 2025: Momentul care marchează începutul oficial al toamnei...
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Digi Sport
Iubitul Arynei Sabalenka a "rupt" tăcerea, când a fost întrebat despre relația sportivei cu Novak Djokovic
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ilie bolojan in sedinta de guvern
Ilie Bolojan, prima conferință de presă după ce a amenințat cu...
Ilie BOLOJAN_010_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Guvernul prezintă ce ar însemna tăierea posturilor cu 40% în plan...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Ilie Bolojan, invitat la Digi24, de la ora 19.00
Prim-ministrul Ilie Bolojan susține o conferință de presă la Palatul Victoria din București, 29 iulie 2025. Inquam Photos / George Călin
Ce le-a spus Bolojan partenerilor din coaliție, legat de o eventuală...
Ultimele știri
Prețul aurului a atins un nivel record. Care sunt motivele
Femeie bătută şi lovită cu maşina de către un bărbat. Cei doi aveau o relaţie extraconjugală
HARTĂ Cod galben de caniculă în 19 judeţe și în Capitală: temperaturile urcă până la 37 de grade. Care sunt zonele vizate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
guvernul bolojan
Scăderea numărului de polițiști locali, posturi reduse cu 25% și permis reținut pentru restanțe la amenzi. Cum arată reforma locală
Taxe locale de plătit în România. Foto Getty Images
Ce taxe locale plătește un român în 2025. Când este obligatorie taxa pe clădiri. În ce situații se poate majora impozitul
insolvența euroins
Modificări la Legea insolvenţei. Interdicţie de a fonda companii pe o perioadă de 5 ani şi reducerea duratei procedurilor
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor. Proprietarii de mașini vechi, cei mai afectați
casa luata cu credit
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o diferență între locuințe și casele de vacanță
Partenerii noștri
Pe Roz
O femeie a aflat că e însărcinată fix când voia să renunțe. Ce a urmat apoi i-a surprins chiar și pe medici...
Cancan
Vacanța elevilor se prelungește! Ce vor face profesorii începând cu 9 septembrie 2025
Fanatik.ro
Craiova dă lovitura. Dublu transfer: Mihai Rotaru aduce în Bănie fundașul de națională dorit de Gigi Becali...
editiadedimineata.ro
Un parfum ar putea stimula materia cenușie a creierului
Fanatik.ro
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să...
Adevărul
Cum atacă grăsimea viscerală „ascunsă” organele interne: videoclipul viral care șochează internetul. Pericol...
Playtech
Drepturile tale când vecinul nu vrea să repare gardul comun. Ce spun experții
Digi FM
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală"
Digi Sport
Decizia surprinzătoare luată de Sorana Cîrstea, după ce a fost jefuită în SUA. Poliția din New York a făcut...
Pro FM
Cine e soțul Otiliei Bilionera. E cu 7 ani mai tânăr decât ea și la 19 ani a trecut printr-o tragedie care...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, îndrăzneață, dar angelică, pe covorul roșu de la Veneția. Logodnicul ei, Jason...
Adevarul
Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi...
Newsweek
PSD depune proiect de eliminare a CASS la pensie pentru 500.000 pensionari și persoane cu handicap
Digi FM
Tudor Duma, zis Maru, acuzat că a făcut live pe TikTok în timp ce un tânăr murea în garajul său, mutat din...
Digi World
Misterul Triunghiului Bermudelor, în sfârșit rezolvat, susține un cercetător britanic. Explicația e mai...
Digi Animal World
O nouă specie de insectă-băţ, de dimensiuni neobişnuit de mari, descoperită în Australia
Film Now
“Prison Break”, 20 de ani mai târziu. Ce fac acum actorii din serialul care a cucerit fanii cu povestea...
UTV
Otilia Bilionera s-a căsătorit cu Bekir Ali în Turcia. Nuntă grandioasă cu sute de invitați și tradiții...