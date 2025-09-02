Calcule Digi24. Cu cât cresc impozitele pentru locuințe și mașini în 2026. Categoria auto pentru care șoferii vor plăti mai puțin

De anul viitor, cei mai mulți români vor plăti impozite mai mari pe mașini și locuinte. Cei care dețin mașini care poluează puternic ar putea plăti și de trei ori mai mult. Iar proprietarii de locuințe noi vor scoate mai mulți bani din buzunar decât cei care au în proprietate apartamente vechi.

În prezent, impozitul pentru mașini este calculat în funcție de capacitatea cilindrică a motorului. De anul viitor, se va calcula și în funcție de norma de poluare.

Așadar, din 2026, pentru o mașină Euro 3 cu un motor de 1.600 de centimetri cubi vom plăti 238 de lei, în loc de 80 de lei, cât e în prezent impozitul. Asta înseamnă de trei ori mai mult.

Pentru o mașină Euro 6, cu aceeași capacitate, impozitul crește de la 80 de lei la 200 de lei.

Pentru un autoturism Euro 3 cu un motor de 2.000 de centimetri cubi vom plăti aproape 300 de lei, cu 20 de lei mai mult față de cât plătim în prezent.

Dar dacă mașina este Euro 6, impozitul se va reduce de anul viitor, de la 280 de lei la 251 de lei. Asta pentru că mașinile Euro 6 sunt cel mai puțin poluante și respectă cele mai stricte standarde.

De anul viitor, și impozitul pe locuințe va crește. Apartamentele noi vor avea un impozit mai mare decât cele vechi, pentru că se introduce în calcul criteriul valorii de piață. Astfel, la o locuință nouă de 70 de metri pătrați, impozitul va crește de la 209 lei la 375 de lei pe an. Exemplul de calcul este făcut în funcție de valoarea impozabilă a construcției la care se aplică o cotă de 0,2%.

Pentru o casă veche, cu aceeași suprafață, dar fără instalații moderne, impozitul va crește de la 125 de lei la 225 de lei pe an.

