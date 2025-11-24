Live TV

Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Explicațiile ministrului Muncii

florin manole face declaratii
Florin Manole. Foto: Inquam hotos / George Călin
2,6 milioane de pensionari cu venituri sub 2.574 de lei

Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului . Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie.

„Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venitur sub 2.574 lei trebuie să ajungă o dată cu pensia din decembrie. Deci asta se va întâmpla, există buget, nu e nici o problemă. Legea în vigoare se va aplica”, a explicat ministrul Muncii, luni. 

Guvernul a adoptat, în luna martie a acestui an, un proiect care prevedea acordarea unui sprijin financiar de 800 de lei, în două tranșe, pentru pensionarii ale căror venituri sunt mai mici sau egale cu 2.574 lei.

Prima tranșă a fost acordată în luna aprilie, a doua urmând să fie virată la finalul anului. Potrivit notei de fundamentare a proiectului adoptat la începutul anului, în România sunt aproximativ 2,6 milioane de pensionari cu venituri mai mici sau egale cu 2.574 lei.

