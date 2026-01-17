Live TV

Când pot fi plătite zilele de concediu nefolosite. Cum se calculează indemnizația și ce obligații au angajatorii față de salariați

Când se poate plăti concediul de odihnă. Foto Getty Images
Concediul de odihnă este garantat prin lege tuturor salariaților, iar regulile privind plata acestuia și compensarea zilelor neefectuate sunt strict reglementate. Codul Muncii precizează clar când pot fi acordați bani în locul zilelor libere, ce obligații au angajatorii față de angajați, cum se calculează indemnizația aferentă, dar și în ce situații pot fi acordate libere plătite pentru evenimente de familie.

Concediul de odihnă rămâne un drept legal care nu poate fi negociat sau înlocuit cu bani, fiind strict reglementat pentru a proteja sănătatea și siguranța salariaților.

Când se poate plăti concediul de odihnă neefectuat

Dreptul la concediu de odihnă anual plătit este garantat tuturor salariaţilor. Durata efectivă a perioadei de odihnă se stabileşte prin contractul colectiv de muncă aplicabil, este prevăzută în contractul individual de muncă şi se acordă proporţional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă, indiferent de motiv - demisie, concediere, pensionare sau expirarea contractului. În acest caz, angajatorul este obligat să plătească toate zilele de concediu de odihnă neefectuate, proporțional cu perioada lucrată.

Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an. În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual.

  • Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Plata concediului de odihnă

Pentru timpul de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu care nu poate fi mai mică decât valoarea totală a drepturilor salariale cuvenite pentru perioada respectiva. Indemnizaţia de concediu de odihnă reprezintă media zilnica a veniturilor din luna/lunile în care este efectuat concediul, multiplicată cu numărul de zile de concediu.

Zile libere suplimentare pentru evenimente în familie

În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă. Evenimentele familiale deosebite şi numărul zilelor plătite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau prin regulamentul intern.

În afara concediului de odihnă, salariații din administratia publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare au dreptul la zile de concediu plătit, în cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:

  • căsătoria salariatului - 5 zile;
  • nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile;
  • decesul soțului sau al unei rude de până la gradul II a salariatului - 3 zile.

Concediul platit se acordă, la cererea solicitantului, de conducerea unității.

În mediul privat, dreptul la zile libere suplimentare pentru evenimente familiale (căsătorie proprie, căsătoria unui copil, deces al soțului/unei rude până la gradul II etc.) poate fi acordat în funcție de prevederile interne ale firmei.

