Cât este pensia medie în România și cine câștigă cel mai mult. Sunt peste 4,6 milioane de pensionari în țară

În luna august a acestui an, erau înregistrați în România 4.689.262 de pensionari, cu 4.199 mai puţini comparativ cu luna precedentă, iar pensia medie a fost de 2.770 de lei, arată datele Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP). Valoarea totală a drepturilor de pensie a ajuns la 12,99 miliarde lei.

Valoarea totală a drepturilor de pensie cuvenite s-a ridicat la 12,988 miliarde lei, scrie Agerpres.

Din totalul pensionarilor, 547.146 aveau perioade lucrate în agricultură, iar pensia medie a fost de 716 lei.

Potrivit statisticilor CNPP, numărul celor care s-au pensionat la limita de vârstă era de 3.753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, în timp ce pensia medie era de 3.097 de lei.

Pensie anticipată au primit, în august anul acesta,  3.488 de persoane (3.938 de lei pensie medie), pensie anticipată parţială 85.276 de persoane (2.760 de lei, pensia medie) şi pensie de invaliditate 404.271 de persoane (pensie medie de 1.113 lei), dintre care 45.867 de persoane pentru gradul I de invaliditate (970 lei, pensie medie).

În aceeaşi lună, pensie de urmaş a fost acordată la 442.235 persoane (1.497 lei, pensia medie), în timp ce ajutor social au primit 98 pensionari (540 de lei, în medie).

