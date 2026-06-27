Cine este asigurat obligatoriu la pensie în România. Lista completă a persoanelor care nu depun acte și nu plătesc contribuții

Românii care lucrează cu contract de muncă, funcționarii publici, șomerii indemnizați și alte persoane prevăzute de lege sunt incluși automat în sistemul public de pensii, fără să depună documente la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau să achite contribuții separat de cele reținute prin mecanismul fiscal. În același timp, legea le oferă celor care nu intră sub incidența acestor prevederi posibilitatea de a-și completa vechimea necesară pentru pensionare, inclusiv pentru perioadele în care nu au avut stagiu de cotizare.

Statutul de asigurat în sistemul public de pensii influențează stagiul de cotizare și dreptul la pensie. Legea stabilește atât categoriile incluse automat în sistem, cât și condițiile în care vechimea poate fi completată prin asigurare voluntară.

Cine este asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii

Legea privind sistemul public de pensii prevede că anumite categorii de persoane sunt asigurate în mod obligatoriu, prin efectul legii. În această categorie intră:

a) persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă;

b) funcţionarii publici;

c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;

d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii;

e) persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;

f) persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;

g) persoanele care desfăşoară activitate în calitate de prestator casnic, potrivit Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, care datorează contribuţia de asigurări sociale.

Salariații nu trebuie să depună niciun document la casa de pensii

În cazul salariaților, contribuția de asigurări sociale (CAS) este reținută și virată de angajator prin mecanismul fiscal obișnuit. Salariatul nu trebuie să depună niciun document la Casa de Pensii și nu plătește separat contribuția, fiind asigurat automat prin efectul legii.

Prin contrast, persoanele care nu se încadrează în categoriile asigurate obligatoriu pot opta pentru asigurarea voluntară, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii și plata contribuției aferente.

Angajatorii au obligația să transmită declarația nominală de asigurare

Legea prevede că angajatorii și entitățile asimilate acestora, potrivit Codului fiscal, sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal central declarația nominală de asigurare pentru persoanele pe care le au în evidență.

Aceeași obligație revine instituțiilor care plătesc indemnizațiile de șomaj, persoanelor juridice sau fizice care achită venituri pentru persoane ce nu depun declarație individuală de asigurare, precum și instituțiilor care gestionează activitatea prestatorilor casnici.

Cine poate încheia un contract de asigurare voluntară

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

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Legea permite, de asemenea, recuperarea unor perioade fără contribuții.

Prin excepţie, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia contract de asigurare socială şi pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Pentru ce perioade poate fi cumpărată vechimea

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială constituie stagiu de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. Se pot încheia mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească 6 ani.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

La încheierea contractului de asigurare socială prevăzut, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;

b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;

c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Venitul asigurat înscris în contract poate fi modificat la cererea persoanei asigurate, prin act adițional. De asemenea, casa teritorială de pensii îl poate actualiza atunci când acesta este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Editor : C.S.