Live TV

Cine este asigurat obligatoriu la pensie în România. Lista completă a persoanelor care nu depun acte și nu plătesc contribuții

Data publicării:
Cine este asigurat automat în sistemul public de pensii. Foto Getty Images
Cine este asigurat automat în sistemul public de pensii. Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Cine este asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii Cine poate încheia un contract de asigurare voluntară

Românii care lucrează cu contract de muncă, funcționarii publici, șomerii indemnizați și alte persoane prevăzute de lege sunt incluși automat în sistemul public de pensii, fără să depună documente la Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) sau să achite contribuții separat de cele reținute prin mecanismul fiscal. În același timp, legea le oferă celor care nu intră sub incidența acestor prevederi posibilitatea de a-și completa vechimea necesară pentru pensionare, inclusiv pentru perioadele în care nu au avut stagiu de cotizare.

Statutul de asigurat în sistemul public de pensii influențează stagiul de cotizare și dreptul la pensie. Legea stabilește atât categoriile incluse automat în sistem, cât și condițiile în care vechimea poate fi completată prin asigurare voluntară.

Cine este asigurat obligatoriu în sistemul public de pensii

Legea privind sistemul public de pensii prevede că anumite categorii de persoane sunt asigurate în mod obligatoriu, prin efectul legii. În această categorie intră:

  • a) persoanele care lucrează în baza unui contract individual de muncă;
  • b) funcţionarii publici;
  • c) alte persoane care realizează venituri asimilate salariilor pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
  • d) persoanele care îşi desfăşoară activitatea în funcţii elective sau care sunt numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti, pe durata mandatului, precum şi membrii cooperatori dintr-o organizaţie a cooperaţiei meşteşugăreşti, ale căror drepturi şi obligaţii sunt asimilate, în condiţiile legii;
  • e) persoanele care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se asigură din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în condiţiile legii, denumite în continuare şomeri;
  • f) persoanele care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din drepturi de proprietate intelectuală (drepturi de autor), pentru care se datorează contribuţie de asigurări sociale, potrivit Codului fiscal;
  • g) persoanele care desfăşoară activitate în calitate de prestator casnic, potrivit Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic, care datorează contribuţia de asigurări sociale.

Salariații nu trebuie să depună niciun document la casa de pensii

În cazul salariaților, contribuția de asigurări sociale (CAS) este reținută și virată de angajator prin mecanismul fiscal obișnuit. Salariatul nu trebuie să depună niciun document la Casa de Pensii și nu plătește separat contribuția, fiind asigurat automat prin efectul legii.

Prin contrast, persoanele care nu se încadrează în categoriile asigurate obligatoriu pot opta pentru asigurarea voluntară, prin încheierea unui contract de asigurare socială cu casa teritorială de pensii și plata contribuției aferente.

Angajatorii au obligația să transmită declarația nominală de asigurare

Legea prevede că angajatorii și entitățile asimilate acestora, potrivit Codului fiscal, sunt obligați să întocmească și să depună la organul fiscal central declarația nominală de asigurare pentru persoanele pe care le au în evidență.

Aceeași obligație revine instituțiilor care plătesc indemnizațiile de șomaj, persoanelor juridice sau fizice care achită venituri pentru persoane ce nu depun declarație individuală de asigurare, precum și instituțiilor care gestionează activitatea prestatorilor casnici. 

Cine poate încheia un contract de asigurare voluntară

Orice persoană se poate asigura în sistemul public de pensii în baza unui contract de asigurare socială, în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă sau, după caz, în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul acestei categorii de pensie.

Legea permite, de asemenea, recuperarea unor perioade fără contribuții.

Prin excepţie, persoanele care nu au calitatea de pensionari pot încheia contract de asigurare socială şi pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului, în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare în sistemul public de pensii sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

Pentru ce perioade poate fi cumpărată vechimea

Perioadele de timp pentru care se poate încheia contractul de asigurare socială şi efectua plata contribuţiei de asigurări sociale, în cazul contractului de asigurare socială sunt cele cuprinse între data împlinirii vârstei de 18 ani şi data împlinirii vârstei standard de pensionare.

Perioada pentru care se încheie contractul de asigurare socială constituie stagiu de cotizare şi se valorifică pentru obţinerea pensiei pentru limită de vârstă. Se pot încheia mai multe contracte de asigurare socială cu condiţia ca perioadele de asigurare înscrise în acestea, cumulate, să nu depăşească 6 ani.

Contractul de asigurare socială se încheie în formă scrisă şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii.

La încheierea contractului de asigurare socială prevăzut, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, îndeplineşte următoarele condiţii cumulative:

  • a) nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia;
  • b) nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii;
  • c) la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Venitul asigurat înscris în contract poate fi modificat la cererea persoanei asigurate, prin act adițional. De asemenea, casa teritorială de pensii îl poate actualiza atunci când acesta este mai mic decât nivelul minim prevăzut de lege.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
ultimul american care a plecat din afganistan
2
Încă un general de rang înalt, ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul, și-a...
Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus /
3
Ambasadorul României la Moscova a fost convocat la sediul MAE rus. Zaharova a anunțat...
lideri partide si presedintele
4
Eșec privind rezolvarea crizei politice, după discuții tensionate la Palatul Cotroceni...
Esmaïl Baghaei, purtătorul de cuvânt al MAE iranian
5
Reacția furioasă a Iranulului după ce șeful NATO a spus că Italia şi România au ajutat...
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Digi Sport
Scandal! FIFA a respins cererea oficială de la Novergia - Franța: "Absolut dezgustător!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vârsta de pensionare pentru femei. Foto Getty Images
Vârsta de pensionare crește pentru femei din iulie 2026. Cum se stabilește data exactă și cine este vizat. Anexa completă
Poteste
Angajații de la Casa de Pensii Dolj au întrerupt lucrul. Ei anunță proteste și săptămâna viitoare
An de vechime pentru pensie. Foto Getty Images
Un an de vechime la pensie va costa mai mult de la 1 iulie. Casa de Pensii anunță recalculări și pentru cei care au plătit în avans
Vechimea în muncă online. Foto Getty Images
Cum verifici online vechimea în muncă. Procedura prin care afli dacă toate perioadele lucrate apar în evidențele Casei de Pensii
baile felix-2
Guvernul a alocat 410 milioane de lei pentru bilete de tratament balnear în 2026. Cine poate beneficia și în ce condiții
Recomandările redacţiei
explozii și pagube la baza navală a SUA din Bahrain în urma atacurilor iraniene
Cum a devastat Iranul o bază navală a Statelor Unite. Noi imagini din...
nicusor dan la discutii negocieri partide cotroceni
Culisele dezbaterilor de la Cotroceni: de ce nu s-au înțeles...
vladimir putin la birou
Adepţii liniei dure îl îndeamnă pe Vladimir Putin să intensifice...
nicusor dan
Nicușor Dan anunță blocaj în rezolvarea crizei politice și acuză PNL...
Ultimele știri
CM 2026: Spania ajunge în 16-imi de pe primul loc din grupa H, după ce a învins uruguay
„Evitaţi expunerea prelungită la soare și consumul de alcool.” Recomandările INSP în perioada de caniculă
Valul de căldură prinde Europa nepregătită. Spitalele, transportul și serviciile publice, sub presiune
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fiica Nicoletei Luciu, debut elegant în lumea modei la doar 14 ani: "Așchia nu sare departe de trunchi". Kim...
Cancan
ȘOCUL de care a avut parte Elena Udrea după ce a mers cu fetița ei în vacanță, în Mamaia: 'Ferească Dumnezeu!'
Fanatik.ro
Transfer de 1,5 milioane de euro la Universitatea Craiova! El este atacantul francez adus de la locul 5 din...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează dezinformarea rusă un conflict istoric între Ucraina și Polonia
Fanatik.ro
Care sunt, de fapt, criteriile de departajere la CM 2026. Ce se întâmplă dacă două echipe termină la egalitate
Adevărul
Un afacerist apropiat de PNL s-a întors acasă după 11 ani. Nu a executat nicio zi din cei 6 ani de...
Playtech
Fenomenul ciudat observat de turişti în Marea Neagră. „Ce e învolburarea asta?”. Totul se vede de pe plajă
Digi FM
Elena Udrea, reacție dură după o vacanță la Mamaia: „Este un dezastru. Ați distrus tot”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Emil Boc a venit cu replica, după ce a declanșat un scandal de proporții cu Rusia
Pro FM
Val de reacții după ce o presupusă fostă iubită a lui Callum Turner a făcut dezvăluiri controversate...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Lovitură pentru Angelina Jolie în procesul cu Brad Pitt. Instanța îi dă câștig de cauză actorului în cazul...
Adevarul
Leguma cea mai eficientă pentru reglarea glicemiei și reducerea inflamației. Endocrinologii explică efectele...
Newsweek
Calendarul plăților în iulie pentru indemnizațiile de handicap, pensii, alocații. Care cresc de la 1 iulie?
Digi FM
Fiul unei românce, cea mai mare notă la „bacalaureatul” spaniol din Barcelona: „M-am descurcat mai bine decât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Canicula ascunde un pericol pentru câini. Testul de 7 secunde recomandat de veterinari înainte de fiecare...
Film Now
A vrut să fie ca Tom Cruise, azi plătește prețul. Confesiunea unui star de la Hollywood: Mi-am distrus corpul...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...