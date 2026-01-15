Live TV

Categorii de angajați care beneficiază de zile suplimentare de concediu de odihnă în 2026. Care este durata prevăzută de lege

Data publicării:
Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru angajați.
Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru angajați. Foto Getty Images
Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru angajați Trei zile libere suplimentare pentru salariatele care urmeaza proceduri de fertilizare „in vitro” Zi liberă plătită pentru angajatele diagnosticate cu endometrioză

În România, legislația muncii prevede drepturi suplimentare pentru anumite categorii de salariați în ceea ce privește concediul de odihnă, pe lângă perioada standard de zile lucrătoare anual. Aceste reglementări, incluse în Codul Muncii, urmăresc să asigure protecția salariaților în condiții speciale, echilibrul între muncă și sănătate, precum și respectarea drepturilor fundamentale ale angajaților.

Aceste zile suplimentare de concediu evidențiază modul în care legislația română definește criterii concrete pentru recunoașterea unor situații speciale la locul de muncă, stabilind clar responsabilitățile angajatorilor și drepturile angajaților.

Zile suplimentare de concediu de odihnă pentru angajați

Codul Muncii prevede acordarea unui concediu de odihnă suplimentar de cel puțin 3 zile lucrătoare pentru anumite categorii de angajați precum:

  • salariații care lucrează în condiții grele, periculoase sau vătămătoare;
  • nevăzătorii;
  • alte persoane cu handicap;
  • tinerii în vârstă de până la 18 ani.

Numărul de zile lucrătoare aferente concediului suplimentar pentru categoriile de salariați menționate mai sus se stabilește prin contractul colectiv de muncă aplicabil. (Sursa: Legea nr. 53/2003, Codul Muncii)

Trei zile libere suplimentare pentru salariatele care urmeaza proceduri de fertilizare „in vitro”

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 26/2019, publicată în Monitorul Oficial, salariatele care urmează o procedură de fertilizare ,„in vitro”, beneficiază anual, de un concediu de odihnă suplimentar, plătit, de trei zile care se acordă după cum urmează:

  • a) 1 zi la data efectuării puncției ovariene;
  • b) 2 zile începând cu data efectuării embriotransferului.

Cererea privind acordarea concediului de odihnă suplimentar va fi însoțită de scrisoarea medicală eliberată de medicul specialist, în condițiile legii.

Zi liberă plătită pentru angajatele diagnosticate cu endometrioză

La finalul anului 2025, Senatul a adoptat proiectul care introduce o zi liberă plătită pe lună pentru femeile diagnosticate cu endometrioză, acordată la cerere şi în baza recomandării medicului specialist obstetrică-ginecologie.

Ziua liberă plătită este considerată vechime în muncă şi va fi suportată iniţial de angajator. Ulterior, angajatorul va beneficia de decontarea parţială a cheltuielilor din bugetul Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, conform normelor metodologice ce vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern.

