Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025. Reprezentanții ANAF explică în ce situații devine obligatorie plata CASS

Întreprinderea Individuală reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile modalități prin care o persoană poate desfășura activități economice pe cont propriu. Reglementată prin OUG 44/2008, orice venit realizat este supus impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii la pensii și sănătate. Reprezentanții ANAF au explicat pentru Digi24.ro care sunt condițiile în care plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) devine obligatorie.

Pentru întreg anul 2025, plafoanele utilizate la stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii - CAS (pensii) și CASS (sănătate) - se raportează la salariul minim brut pe economie în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024 la valoarea de 4.050 lei.

Ce înseamnă Întreprindere Individuală (II) în 2025

Întreprinderea Individuală se constituie de o persoană fizică, care, prin înregistrarea în Registrul Comerțului, dobândește statutul de întreprinzător. Conform Ordonanței de Urgență nr. 44/2008, care reglementează activitatea firmei, aceasta poate desfășura activități economice în orice domeniu permis de lege, inclusiv comerț, prestări servicii, producție și altele.

Este important de subliniat că persoana care gestionează o Întreprindere răspunde personal și nelimitat pentru obligațiile financiare și fiscale ale afacerii. Una dintre cerințele fundamentale pentru înființarea și desfășurarea activităților economice într-o Întreprindere Individuală este existența unui sediu profesional pe teritoriul României.

Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025

„În cazul în care o persoană fizică intenționează să realizeze venituri având ca formă de organizare Întreprinderea Individuală, aceasta are obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că o întreprindere individuală, pentru activitățile desfășurate, datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția de asigurări sociale (CAS/pensii), după caz, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții ANAF

Când există obligativitate de plată pentru contribuția CASS

„În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) care se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul egală cu suma rezultată prin cumularea venitului net anual realizat sau normei anuale de venit care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară.

Totodată, în funcție de situația concretă pe care o va avea entitatea respectivă, aceasta trebuie să aibă în vedere și prevederile legale menționate la SECŢIUNEA a 6-a - Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute la Art. 155 alin. din CAPITOLUL III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, al Tiltluilui V - TITLUL V - Contribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal.

În funcție de cuantumul veniturilor, de natura acestora, de relațiile contractuale pe care întreprinderea individuală le va avea cu persoanele fizice (de exemplu întreprinderea individuală poate avea angajați cu contract de muncă sau, poate avea relații contractuale cu o persoană fizică prestatoare de servicii care nu este persoană fizică autorizată și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, fără a avea caracter de continuitate etc.), aceasta trebuie să își îndeplinească obligațiile declarative și de plată, conform prevederior legale în vigoare.”, potrivit reprezentanților ANAF

Categorii de venituri supuse contribu ţiei de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

venituri din salarii şi asimilate salariilor;

venituri din pensii;

venituri din activităţi independente;

venituri din drepturi de proprietate intelectuale;

venituri din asocierea cu o persoană juridică;

venituri din cedarea folosinţei bunurilor;

venituri din activităţi agricole , silvicultură şi piscicultură;

venituri din investiţii;

venituri din alte surse;

indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate , acordate în baza Ordonan ţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare .

Prin Legea nr. 141/2025, Articolul 182 din Codul Fiscal se modifică și prevede că plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei, se efectuează în 2 tranşe, după cum urmează:

25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea;

75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

