Live TV

Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025. Reprezentanții ANAF explică în ce situații devine obligatorie plata CASS

Data publicării:
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală. Foto Getty Images
Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală. Foto Getty Images
Din articol
Ce înseamnă Întreprindere Individuală (II) în 2025 Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025 Când există obligativitate de plată pentru contribuția CASS

Întreprinderea Individuală reprezintă una dintre cele mai simple și accesibile modalități prin care o persoană poate desfășura activități economice pe cont propriu. Reglementată prin OUG 44/2008, orice venit realizat este supus impozitului pe venit și contribuțiilor obligatorii la pensii și sănătate. Reprezentanții ANAF au explicat pentru Digi24.ro care sunt condițiile în care plata contribuției la asigurările sociale de sănătate (CASS) devine obligatorie.

Pentru întreg anul 2025, plafoanele utilizate la stabilirea contribuțiilor sociale obligatorii - CAS (pensii) și CASS (sănătate) - se raportează la salariul minim brut pe economie în vigoare la data de 1 ianuarie 2025, stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1506/2024 la valoarea de 4.050 lei.

Ce înseamnă Întreprindere Individuală (II) în 2025

Întreprinderea Individuală se constituie de o persoană fizică, care, prin înregistrarea în Registrul Comerțului, dobândește statutul de întreprinzător. Conform Ordonanței de Urgență nr. 44/2008, care reglementează activitatea firmei, aceasta poate desfășura activități economice în orice domeniu permis de lege, inclusiv comerț, prestări servicii, producție și altele.

Este important de subliniat că persoana care gestionează o Întreprindere răspunde personal și nelimitat pentru obligațiile financiare și fiscale ale afacerii. Una dintre cerințele fundamentale pentru înființarea și desfășurarea activităților economice într-o Întreprindere Individuală este existența unui sediu profesional pe teritoriul României.

Ce taxe plătește o Întreprindere Individuală în 2025

„În cazul în care o persoană fizică intenționează să realizeze venituri având ca formă de organizare Întreprinderea Individuală, aceasta are obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de Ordonanța Urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare.

Precizăm că o întreprindere individuală, pentru activitățile desfășurate, datorează impozit pe venit, contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția de asigurări sociale (CAS/pensii), după caz, potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții ANAF

Când există obligativitate de plată pentru contribuția CASS

„În cazul contribuabililor care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS) care se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei anuale de calcul egală cu suma rezultată prin cumularea venitului net anual realizat sau normei anuale de venit care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară.

Totodată, în funcție de situația concretă pe care o va avea entitatea respectivă, aceasta trebuie să aibă în vedere și prevederile legale menționate la SECŢIUNEA a 6-a -  Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor fizice prevăzute la Art. 155 alin. din CAPITOLUL III - Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, al Tiltluilui V - TITLUL V - Contribuţii sociale obligatorii din Codul fiscal.

În funcție de cuantumul veniturilor, de natura acestora, de relațiile contractuale pe care întreprinderea individuală le va avea cu persoanele fizice (de exemplu întreprinderea individuală poate avea angajați cu contract de muncă sau, poate avea relații contractuale cu o persoană fizică prestatoare de servicii care nu este persoană fizică autorizată și care desfășoară activități de producție, comerț, prestări de servicii, fără a avea caracter de continuitate etc.), aceasta trebuie să își îndeplinească obligațiile declarative și de plată, conform prevederior legale în vigoare.”, potrivit reprezentanților ANAF

Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de sănătate

Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din România şi din afara României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării în România, realizate din următoarele categorii de venituri:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuale;
  • venituri din asocierea cu o persoană juridică;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor;
  • venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură;
  • venituri din investiţii;
  • venituri din alte surse;
  • indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Legea nr. 141/2025, Articolul 182 din Codul Fiscal se modifică și prevede că plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei, se efectuează în 2 tranşe, după cum urmează:

  • 25% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, la data depunerii declaraţiei prin care se exercită opţiunea;
  • 75% din contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată, până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui în care s-a exercitat opţiunea.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ludovic orban digi24
1
Ludovic Orban, despre sutele de milioane de lei încasate de frații Micula de la stat, în...
2
O mare fabrică de componente auto de la Arad se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor...
Farewell ceremony for Canadian volunteer, who served in Ukrainian Armed Forces and recently was killed at a front line in a fight against Russian troops, in Kyiv
3
Gafă mortală a armatei ucrainene. Piloți de elită au fost uciși de o rachetă balistică în...
alexandru nazare la guvern
4
Alexandru Nazare, despre decizia ÎCCJ în dosarul „Micula”: „Justiţia a stabilit clar că...
piata rosie din moscova
5
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Digi Sport
Englezii anunță: La 51 de ani, Victoria Beckham și-a schimbat numele!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Torbjörn Törnqvist
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al...
blocuri
Cum au evoluat prețurile chiriilor în luna octombrie în sectoarele...
CYPRUS NICOSIA TURKISH CYPRIOT LEADERSHIP ELECTIONS
Șansele reunificării Ciprului, după alegerea în Nord a unui...
wc timisoara
Orașul cu toalete publice inteligente, unde autoritățile au lansat...
Ultimele știri
Musulmanul Zohran Mamdani câștigă primăria New Yorkului. Mesajul transmis lui Donald Trump. Ce alte reușite marchează democrații
Rusia, acuzată că va „cânta și dansa pe oase” după reconstrucția teatrului din Mariupol. Când vor avea loc primele spectacole
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații masive din cablu de oțel
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
micula1
Surse: Frații Micula nu sunt în România. Schema prin care ar fi încercat să împiedice statul să recupereze 400 de milioane de euro
Cum se calculează pensia minimă. Foto Getty Images
Cum se calculează pensia minimă. Cine primește puncte de stabilitate și în ce condiții se folosesc
anaf-1-1536x1024
ANAF: Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a menţinut măsurile asigurătorii instituite asupra companiilor fraţilor Micula
Alexandru Nazare.
Scandal uriaș în ANAF. Alexandru Nazare, despre cazurile „foarte grave” de corupție: „Am cerut informații de la servicii”
DNA-Romania-1
Inspector Antifraudă al Fiscului, reținut de DNA pentru luare de mită. Alți trei angajați ANAF, sub control judiciar. Acuzațiile aduse
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum sunt afectate zodiile de Luna Plină din noiembrie 2025. Trei nativi vor fi puși la încercare
Cancan
Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat: 'Există două motive de...
Fanatik.ro
Cel mai mare sportiv român din istorie. Topul în care Gheorghe Hagi e pe 2, iar David Popovici abia al 5-lea...
editiadedimineata.ro
De ce a fost şters contul de Instagram al Britney Spears?
Fanatik.ro
Afecțiunea cu care se confruntă soția lui Florinel Coman. Ioana a dezvăluit totul abia acum
Adevărul
Atac din umbră: dronele făcute în garaje ucrainene zguduie Siberia
Playtech
Cât costă să ridici un garaj din cărămidă sau BCA? Costurile complete
Digi FM
Ionela Năstase a fost diagnosticată cu cancer la un control de rutină: "Viața mea s-a oprit pentru câteva...
Digi Sport
După ce a anulat nunta, ”cea mai frumoasă actriță” s-a urcat în mașina fostului logodnic și a urmat...
Pro FM
Noi detalii despre relația dintre Chris Martin și Sophie Turner. Apropiații celor doi rup tăcerea: „Au multe...
Film Now
Ce a făcut Robert De Niro după ce fiica lui a dezvăluit că este transgender. Tânăra a rupt tăcerea: „Sunt...
Adevarul
Capcanele Kremlinului. Cum a ajuns Rusia să folosească tehnologia occidentală pentru a urmări submarinele...
Newsweek
1.600 dosare de pensie pe masa CCR. Azi, se judecă creșteri de pensii militare și contributive
Digi FM
Singurul supraviețuitor al tragediei aviatice din India, declarații sfâșietoare: „Nu sunt fericit, viața mea...
Digi World
Top cinci plante care purifică aerul și previn mucegaiul din casă. Metodele naturale pentru un interior curat...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Jennifer Lawrence dezvăluie numele regizorului care "a călit-o" cu stilul lui dur și direct: "Nu am simțit că...
UTV
Andreea și Cabral Ibacka s-au bucurat de o vacanță spectaculoasă în Gibraltar. „Aproape am fost jefuiți...”