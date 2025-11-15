Mai multe curse aeriene programate pe Aeroportul din Craiova au fost anulate, sâmbătă dimineață, din cauza ceții. Vizibilitatea redusă sub 100 de metri de pe pistă a dus la anularea a două zboruri către Italia și Marea Britanie.

Din cauza condițiilor meteo nefavorabile, vizibilitatea pe pistă este redusă la 100 de metri pe verticală, așadar sub limita minimă necesară pentru desfășurarea în siguranță a operațiunilor de aterizare și decolare.

Aeroportul din Craiova este afectat de ceață pentru a doua zi consecutiv. Vineri, opt curse au fost efectate de fenomentul meteo, iar unele dintre avioane nu au putut ateriza pe aeroportul din Craiova și au fost redirecționate către Sibiu, Cluj și București.

Vizibilitatea a fost scăzută și sâmbătă dimineață, iar două cursec către Londra și Bari au fost anulate. Companiile aeriene nu au venit momentan cu detalii legate de reprogramarea zborului sau de rambursarea banilor către pasageri.

Editor : A.R.