Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată

Oamenii de știință au dezvoltat un medicament experimental împotriva gripei, care conține o substanță regăsită inclusiv în ciocolată și care s-a dovedit a fi mai eficientă decât tratamenelte antigripale existente, potrivit News.ro, care citează cercetări publocate în revista științifică PNAS.

În cadrul cercetării a fost testată combinația teobromină şi un compus mai puţin cunoscut numit arainozină, împotriva unei game largi de virusuri gripale. Tratamentul s-a dovedit a fi mai eficient decât antiviralele existente, chiar și atunci când a fost testată împotriva celor mai periculoase tulpini gripale, rezistente la medicamente, inclusiv gripa aviară și porcină, potrivit sursei citate.

Teobromina este un stimulent care se găseşte în mod natural în planta de cacao, iar denumirea sa provine din limba greacă şi înseamnă „hrana zeilor”. Combinația dintre aceasta și arainozina, un compus sintetic care împiedică celulele să se repate, vizează proitenele de pe virus care funcționează drept canale pentru transportul ionilor în și din celulă. În lipsa acestor canale funcţionale, virusul nu poate supravieţui.

Cercetătorii susțin că medicamentele existente pe piață vizează în general o proteină virală care suferă mutaţii frecvente, ceea ce face ca tratamentele să îşi piardă eficienţa în timp.

„Nu oferim doar un medicament antigripal mai bun, ci propunem o nouă modalitate de a ataca virusurile, care ne-ar putea ajuta să ne pregătim pentru viitoare pandemii”, a declarat coordonatorul studiului, Isaiah Arkin de la Hebrew University din Ierusalim, potrivit sursei citate.

Combinaţia a fost descoperită printr-un proces de selecţie dintr-o bibliotecă de compuşi reutilizaţi, mulţi dintre ei iniţial destinaţi altor boli, testaţi pe tulpini de gripă sensibile şi rezistente la medicamente.

Cercetătorii urmează să treacă la următoarea etapă care presupune testarea clinică pe subiecți umani, însă rezultate de până acum oferă o perspectivă promiţătoare nu doar pentru dezvoltarea unui tratament antigripal mai eficient, ci şi pentru identificarea unor soluţii mai ingenioase în lupta împotriva bolilor virale, arată sursa citată.

