Live TV

Ciocolată împotriva gripei. Cercetătorii au dezvoltat un medicament care conține o substanță din ciocolată

Data publicării:

Oamenii de știință au dezvoltat un medicament experimental împotriva gripei, care conține o substanță regăsită inclusiv în ciocolată și care s-a dovedit a fi mai eficientă decât tratamenelte antigripale existente, potrivit News.ro, care citează cercetări publocate în revista științifică PNAS.

În cadrul cercetării a fost testată combinația teobromină şi un compus mai puţin cunoscut numit arainozină, împotriva unei game largi de virusuri gripale. Tratamentul s-a dovedit a fi mai eficient decât antiviralele existente, chiar și atunci când a fost testată împotriva celor mai periculoase tulpini gripale, rezistente la medicamente, inclusiv gripa aviară și porcină, potrivit sursei citate.

Teobromina este un stimulent care se găseşte în mod natural în planta de cacao, iar denumirea sa provine din limba greacă şi înseamnă „hrana zeilor”. Combinația dintre aceasta și arainozina, un compus sintetic care împiedică celulele să se repate, vizează proitenele de pe virus care funcționează drept canale pentru transportul ionilor în și din celulă. În lipsa acestor canale funcţionale, virusul nu poate supravieţui.

Cercetătorii susțin că medicamentele existente pe piață vizează în general o proteină virală care suferă mutaţii frecvente, ceea ce face ca tratamentele să îşi piardă eficienţa în timp.

„Nu oferim doar un medicament antigripal mai bun, ci propunem o nouă modalitate de a ataca virusurile, care ne-ar putea ajuta să ne pregătim pentru viitoare pandemii”, a declarat coordonatorul studiului, Isaiah Arkin de la Hebrew University din Ierusalim, potrivit sursei citate.

Combinaţia a fost descoperită printr-un proces de selecţie dintr-o bibliotecă de compuşi reutilizaţi, mulţi dintre ei iniţial destinaţi altor boli, testaţi pe tulpini de gripă sensibile şi rezistente la medicamente.

Cercetătorii urmează să treacă la următoarea etapă care presupune testarea clinică pe subiecți umani, însă rezultate de până acum oferă o perspectivă promiţătoare nu doar pentru dezvoltarea unui tratament antigripal mai eficient, ci şi pentru identificarea unor soluţii mai ingenioase în lupta împotriva bolilor virale, arată sursa citată.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
casa luata cu credit
5
Cristian Păun, despre creșterea impozitelor pe proprietate: Ar trebui să facem o...
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"
Digi Sport
Adrian Petre a semnat! Patronul clubului a confirmat transferul: "Are liniște aici, are de toate"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
donald trump vladimir putin
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce...
marius budai cu steagurile romaniei si ue in spate
Scandalul opririi lucrărilor la autostrada Moldovei ia amploare...
Vintage old car emits pollutant out of the exhaust
Impozitele auto ar putea crește cu până la 30% de anul viitor...
Chernivtsi National University (the former Metropolitans residence) church in winter, Ukraine.
Record de înscrieri la Universitatea din Cernăuți. De ce aleg tot mai...
Ultimele știri
Armata ucraineană anunță că a recucerit un sat de la forţele ruseşti, în regiunea Sumî
Actorul Antonio Banderas refuză să se pensioneze la 65 de ani: „Aș muri dacă m-aș opri”
Rafael Nadal este tată pentru a doua oară. Semnificația numelui ales de fostul lider mondial
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
descoperire arheologica dinti nuca betel droguri
Descoperire rară: dinți vechi de 4.000 de ani arată că oamenii consumau nuci cu efecte psihoactive
China: Computer Room
Chinezii au reușit să construiască un computer care poate gândi ca o maimuță
Robot surgery
Premieră în Europa: două operații la distanță, pe pacienți aflați la 300 km
portavionul USS Hornet din Alameda, California
Portavionul norilor: Cum s-a prăbușit un experiment secret care ar fi blocat lumina soarelui pe o suprafață uriașă a Pământului
ilustrație cu Pământul complet înghețat într-o etapă a evoluției planetei numită "bulgăre de zăpadă"
Un „bulgăre de zăpadă” uriaș: Cercetătorii au descoperit de ce Pământul a înghețat complet acum 700 de milioane de ani
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Cum arată Cristian Cioacă după 10 ani de închisoare. Unde s-a angajat acum?
Fanatik.ro
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Cum a reușit o pisică „să câștige” premiul cel mare la Loto. Proprietara a fost sunată de mai multe ori de...
Adevărul
Tensiuni în școli. Profesorii află în două zile dacă trebuie să-și caute altă școală. „Rămân fără ore, cu 9.7...
Playtech
Cristian Cioacă, din nou la închisoare! Imaginile momentului cu fostul poliţist. Nimeni nu se aştepta să îl...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Au început negocierile: 34.000.000 €! Liverpool i-a dat o veste excelentă lui Radu Drăgușin
Pro FM
Justin Bieber și soția sa, cină romantică în Santa Monica. Hailey a atras toate privirile într-o rochie mini...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Portretul angajatului la stat. Care sunt bubele din sistem
Newsweek
5.000 lei pierd pensionarii care își retrag toți banii din pensiile private. Cum să eviți asta?
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”