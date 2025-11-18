Live TV

Video Corpul de control al Ministerului Sănătății, verificări la spitalul din Târnăveni după imaginile cu pacienți ținuți în condiții mizere

Data publicării:
Screenshot 2025-11-18 121105
Pacienți ținuți în saloane mizere la Târnăveni. Foto: Digi24

Corpul de control al Ministerului Sănătății a ajuns, marți dimineață, la spitalul din Târnăveni, în secțiile de psihiatrie unde au fost descoperiți pacienți ținuți în saloane supraaglomerate și în condiții improprii. O comisie formată din medici psihiatri evaluează starea fiecărui pacient și va decide unde vor fi transferați cei care nu ar trebui să fie internați într-o secție de psihiatrie.

Controalele au fost anunțate încă de săptămâna trecută, după ce în spațiul public au apărut imagini cu situația din cele patru secții de psihiatrie ale spitalului. Aproape 300 de pacienți sunt internați în saloane în care se află chiar și câte 20 de paturi, unele lipite între ele, într-un mobilier vechi, cu saltele murdare și lenjerii rupte. Nici hainele pacienților nu se află într-o stare mai bună.

După apariția imaginilor, ministrul Sănătății a dispus verificări imediate. Astfel, în această dimineață, la Târnăveni au ajuns corpul de control al ministerului și echipe ale Inspecției Sanitare de Stat. Pentru că vizita a fost anunțată, conducerea spitalului a început pregătiri încă de câteva zile: au fost vopsite calorifere, au fost schimbate paturi și saltele, iar în prezent se fac reparații la acoperișul clădirii.

La fața locului se află și o comisie de psihiatri care evaluează toți pacienții internați. Mai multe persoane trăiesc de ani întregi în secția de psihiatrie, deși nu ar trebui să se afle într-o unitate medicală de acest tip. Întrebată despre situație, managerul spitalului a recunoscut că nu a informat nici Consiliul Județean, nici Ministerul Sănătății și nici Ministerul Muncii, susținând că ar fi fost niște discuții, însă fără să trimită vreo sesizare oficială.

Este posibil ca, în urma evaluării comisiei, pacienții care pot fi externați sau transferați în alte unități să fie mutați în următoarea perioadă. Rezultatele finale ale controlului vor fi comunicate ulterior.

Verificări au loc și la Direcția de Sănătate Publică Mureș, instituție care, până acum, nu a semnalat faptul că secțiile funcționau cu saloane în care se aflau câte 20 de paturi, deși situația era vizibil improprie. 

