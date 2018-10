Daniel David, psiholog, dezvăluie un motiv neașteptat pentru care românii nu au mers la vot

Președintele Asociaţiei Psihologilor din România a vorbit la Digi24 despre motivele pentru care românii au absentat masiv de la referendum. Suprinzător, dacă se ia în considerare faptul că „România are un profil psiho-cultural tradițional, în care familia tradițională ocupă un loc central”. Unul dintre motive iese însă în evidență: acela că „românii au o alergie la ceea ce se cheamă concentrarea puterii sociale, ideea de şef, de a li se spune ce să facă. Au dezvoltat o reactanţă psihologică la autoritate”.

Mariana Pop, jurnalist Digi24: De ce nu a prins acest referendum?

Daniel David, preşedintele Asociaţiei Psihologilor din România: Cauzele sunt multiple. Noi suntem şocaţi de ce s-a întâmplat. Cei mai mulți au gândit în următoarea logică: România are un profil psiho-cultural tradițional, în care familia tradițională ocupă un loc central. Avem un nivel crescut de religiozitate, astfel încât un astfel de referendum ar fi trebuit să treacă la pas. Nu s-a întamplat. Sunt mai multe cauze.

Am încercat să punctez 4 sau 5. E drept că România are un profil psiho-cultural tradițional. Dar acest nivel de tradiţie nu e atât de ridicat. SUA are în anumite segmente aspecte mult mai tradiționale decât România.

E drept că avem un nivel de religiozitate foarte ridicat, dar această religiozitate apare pe un fond superstiţios. Foarte mulți nu înțeleg esența componentei religioase și mulți nu au înțeles esența religioasă a căsătoriei.

Noi am uitat că în România avem un procent destul de mare de familii monoparentale. Până la 20-25% din familii sunt monoparentale. Aceste demers a ignorat această componentă. E inacceptabil ca o femeie care adoptă un copil să nu poată forma cu acesta o familie.

În această fază a dezvoltării societății noastre, românii au o alergie la ceea ce se cheamă concentrarea puterii sociale, ideea de şef, de a li se spune ce să facă. Au dezvoltat o reactanţă psihologică la autoritate. În acest context aş remarca ultimul factor: și mijloacele de promovare a ideii de familie tradițională nu au fost foarte înțelepte pentru a sparge această reactanţă. În loc să mergi cu ideea de toleranţă, incluziune, au fost mesaje legate de amenințări, demonizarea celorlalți, inducerea fricii, directive care au fost date, și asta a întărit reactanța.

Pe lângă factorii psiho-culturali, probabil că sunt și alți factori politici, dar în care nu vreau să intru.

Mariana Pop: Tema referendumului a scos la iveală multe tensiuni. De ce?

Daniel David: A fost prost pusă. Coaliția pentru familie, într-o societate democratică, are dreptul să facă un astfel de demers, după cum și ceilalți aveau dreptul să convingă în spațiul public lumea de poziția lor. Din păcate, nu au mers pe varianta înțeleaptă de discuție rațională, ci pe partea de a-i demoniza pe ceilalți. Și am ratat momente importante. Aproape tot discursul a fost pus în tema familiei tradiționale versus minoritățile sexuale. O mare greşeală. La fel de bine ar fi trebuit să discute despre familiile monoparentale. O temă importantă, care ne-ar fi putut ajuta să clarificăm multe lucruri, a fost irosită printr-o abordare foarte proastă. O majoritate foarte puternică și stabilă nu poate exista decât dacă găsești un demers în care și minoritatea să se simtă satisfăcută și în siguranță. Dacă minoritatea nu se simte așa, nici majoritatea nu va fi stabilă și nu se va putea ajunge la un consens, ca să trăim toți bine în această societate.

