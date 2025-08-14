De când ar putea fi deblocat programul Rabla 2025. Pentru ce categorie de persoane este disponibil proiectul și ce buget va fi alocat

După luni întregi de amânări, programele Rabla Plus și Rabla Clasic vor fi reluate și în acest an, însă vor fi introduse anumite modificări. Sesiunea Rabla pentru persoane fizice va fi lansată cu un buget de până la 200 de milioane de lei, imediat după finalizarea celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare.

Programul Rabla le oferă persoanelor fizice oportunitatea de a beneficia de finanțare nerambursabilă pentru casarea autovehiculelor vechi și poluante, precum și pentru achiziționarea de autovehicule noi, mai puțin poluante și mai eficiente din punct de vedere energetic.

Programul Rabla 2025

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a pus în dezbatere publică o ordonanță de urgență (OUG) pentru a fi instalate noi măsuri în domeniul gestionării investiţiilor finanţate din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi din fonduri publice naţionale.

Potrivit proiectului, și programul Rabla este inclus pe lista discuțiilor. Astfel: „Prin excepție de la alin. (1), se autorizează Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor să lanseze un program pentru persoane fizice pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante şi eficiente din punct de vedere energetic, 2025-2030 (Rabla plus si Rabla clasic), în limita a 200 de milioane de lei.”

De asemenea, tot în Ordonanța de Urgență este specificat și faptul că: „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31.12.2025 se suspendă toate procedurile privind evaluarea proiectelor și programelor, precum și toate proiectele și programele care urmau să fie lansate în acest interval la Administrația Fondului pentru Mediu.”

Proiectul, care urma să fie discutat în ședința de Guvern de astăzi (14.08.2025), a fost amânat cu o săptămână.

Programul Rabla pentru persoane fizice va fi lansat în perioada următoare, cu un buget de 200 de milioane de lei

„Pe partea de persoane fizice, știm sigur că decizia din coaliție este că se va lansa acest program. Bugetul pe care noi l-am discutat până în momentul de față este de 200 de milioane de lei. Pentru celelalte programe vom avea, sper, chiar înainte de pachetul doi de de măsuri, o decizie finală pe toate programele.”, a anunţat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu la Digi24

„Avem, practic, în momentul de față, programe pe care le vom continua din Rabla. Avem Fondul social pentru climă, unde se pot gândi programe inclusiv pe Rabla, și atunci să mutăm pe fonduri europene acest program care să aibă și continuitate pe mai mulți ani de zile, pentru că Fondul social pentru climă este gândit pe 4 ani de zile. Deci avem discuții destul de ample de cum să putem să sprijinim acest program, să fie lansat multianual și să aibă și niște fonduri care să nu mai depindă neapărat de puterea economică sau de bugetul național”, a mai explicat ministra

Programul Rabla ar putea începe din septembrie 2025

Întrebată dacă programul ar putea începe la 1 septembrie, Diana Buzoianu a răspuns: „Da, nu văd de ce ar întârzia mai mult de atât, da”. Ministra a mai precizat că programul va fi lansat imediat după ce va fi finalizat programul al doilea de măsuri, care va stabili concret şi noul buget.

Întrebată la cât ar putea să scadă valoarea acestor vouchere, Diana Buzoianu a punctat:

„Noi suntem în discuții pentru aceste vouchere, pentru faptul că există o foarte mare inegalitate (n.r. în acest caz). Înțelegem că oamenii care își cumpără, de exemplu, o mașină electrică dau o sumă mult mai mare pe mașina respectivă, dar, într-o situație bugetară complicată, cum este astăzi în România, pur și simplu nu mai există banii la buget pentru a acoperi 7000 - 8.000 euro dintr-o mașină care și ea valorează niște zeci de mii de euro.

Cele două vouchere de 10.000 de lei și de 12.000 de lei vor rămâne. Discuțiile sunt pentru voucherele mai ridicate. În principal, va fi o diferență destul de mare pe zona de voucher pentru mașini electrice, pentru că acel voucher era destul de mare”.

