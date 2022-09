Domeniul cu cei mai mulți specialiști care se reprofilează: „Școala nu te învață cum e realitatea. Am văzut că nu e pentru mine”

Specializarea urmată și locul de muncă nu au mereu legătură atunci când vorbim de piața muncii din țara noastră. România este statul european cu cei mai mulți tineri care profesează în alte domenii decât cele în care s-au pregătit în timpul studiilor, conform unei analize Eurostat. O explicație, spun specialiștii, este aceea că sistemul de învățământ autohton nu ține pasul cu nevoile angajatorilor.

Anca Lapa - specialist PR și Marketing: Mă vedeam inginer agronom și am profesat. Eu m-am orientat greșit pentru că nu știam exact unde mi-e locul.

Anca are 24 de ani, a absolvit facultatea de Agricultură și a lucrat în domeniu doar jumătate de an. A ales această specializare deoarece părinții au o afacere în agricultură. S-a reprofilat însă pe relații publice și marketing.

Anca Lapa - specialist PR și Marketing: Când a trebuit să vin propriu zis cu munca și să pun în practică multe lipsuri pe care le aveam, pentru că nu te învață școala exact cum e realitatea, nu m-am simțit confortabil. Am văzut că nu e pentru mine.

Conform unei analize Eurostat, Agricultura este domeniul cu cel mai mare grad de nepotrivire în ceea ce privește alegerea studiilor și locul de muncă, procentul e de 60%.

Prof. univ. Ștefan Cojocaru - sociolog: Învățământul românesc este încă ancorat excesiv pe teoretizare fără a fi infuzat, adaptat cu programe de internship, cu stagii lungi de practică pentru elevi.

Dan Petrișor a lucrat 20 de ani ca inginer mecanic, iar acum urmează cursurile de calificare în IT.

Dan Petrișor - inginer mecanic: Vine pandemia, toate fabricile, toate uzinele, toată producția intră într-un stadiu de șomaj tehnic. Și atunci am zis, eu trebuie să fac la 40 de ani programare.

Domeniul IT este una dintre principalele opțiuni pentru cei care vor o schimbare de profesie.

Robert Ciobotaru - mentor școală reconversie: Un alt motiv foarte important pentru care fac schimbarea și pe care îl regăsim foarte des este că nu au perspective financiare și nu au proiecții financiare de viitor mai mari.

Ioana Anton - fondator școală IT: Undeva vârstă medie este 30-31 de ani. Dar spre exemplu avem și persoane de peste 50 de ani care fac reconversie profesională.

-Este greu la o anumită vârstă. Dacă ești tânăr, bine și dacă ești bătrân poți să mai faci cursuri. Depinde de voință.

-Am lucrat în alt domeniu. Am plecat afară, am venit din nou acum și de acum vedem ce găsim. Între timp mi-am schimbat viziunea și am văzut alte oportunități în alte locuri.

Datele Eurostat arată că România stă cel mai bine pe segmentul sănătate unde gradul de nepotrivire între studii și locul de muncă este de doar 10%.

Editor : A.P.