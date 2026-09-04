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Ursula von der Leyen merge în Groenlanda pentru a „aprofunda asocierea” cu UE

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ursula von der leyen
Foto: Profimedia Images
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Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va vizita Groenlanda pe 6 şi 7 septembrie pentru a „aprofunda asocierea” dintre UE şi insula arctică pe care preşedintele american Donald Trump şi-a exprimat de mai multe ori intenţia să o anexeze, relatează vineri agenţia EFE, preluată de Agerpres. 

Obiectivul lui Von der Leyen este de a „avansa relaţiile dintre Groenlanda şi UE şi de a aborda chestiuni legate de importanţa strategică în creştere a Arcticii”, a transmis executivul comunitar într-un comunicat. 

Preşedinta Comisiei Europene se va întâlni cu premierul Groenlandei, Jens-Frederik Nielsen, cu şefa guvernului danez, Mette Frederiksen, şi cu premierul Insulelor Feroe, Beinir Johannesen. 

Groenlanda are statutul de teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, care îşi păstrează prerogativele în domenii precum politica externă, apărarea şi securitatea, deşi insula nu face parte din Uniunea Europeană. 

În discuţiile ocazionate de această vizită se „vor aborda, în special, principalele provocări şi oportunităţi cu care se confruntă Groenlanda şi ansamblul regiunii arctice, precum şi iniţiative concrete pentru continuarea consolidării cooperării bilaterale”, a adăugat Comisia. 

Bruxelles-ul aminteşte că „UE îşi revizuieşte politica pentru Arctica cu obiectivul de a se asigura că este pregătită să răspundă evoluţiilor actuale şi viitoare”. 

În prima zi a vizitei, duminică, Von der Leyen va vizita de pe o navă calota de gheaţă a Groenlandei, împreună cu premierii Nielsen şi Frederiksen. 

În ziua următoare, aceşti trei responsabili vor inaugura un proiect modernizat de conectivitate prin satelit pentru Groenlanda la instalaţiile companiei locale de poştă şi telecomunicaţii Tussass, iar UE şi guvernele din Groenlanda şi Danemarca vor semna o declaraţie comună referitoare la relaţiile aprofundate dintre blocul comunitar şi insula arctică. 

Von der Leyen va fi însoţită de comisarul european pentru parteneriate internaţionale, Jozef Síkela, şi de consilierul său special pentru relaţiile UE-Arctica, Jyrki Katainen. 

Această vizită a şefei Comisiei Europene are loc la un an şi jumătate după ce Trump şi-a exprimat din nou aspiraţiile de a anexa Groenlanda, susţinând că preluarea controlului asupra vastei insule arctice ar fi o „necesitate absolută” pentru Statele Unite. El a invocat raţiuni de securitate naţională legate de presupuse ameninţări din partea Rusiei şi Chinei în motivaţia exprimată pentru anexarea acestui teritoriu important din punct de vedere strategic şi de asemenea bogat în resurse minerale, inclusiv pământuri rare. 

Pe de altă parte, vizita lui Von der Leyan în Groenlanda survine la numai o săptămână după ce Islanda, o altă ţară arctică cheie, a respins prin referendum reluarea negocierilor de aderare la UE. 

Editor : A.C.

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