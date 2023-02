Femeia care a sunat într-un an de 11.000 de ori la 112: Eu sunt scurtă, nu stau la povești. Am bătut recordul

O femeie din Brăila a sunat anul trecut la 112 de 11.000 de ori, fără să aibă vreodată un motiv real. Și nu e singura. 4 milioane de apeluri nejustificate s-au înregistrat în 2022 la numărul de urgență. Oamenii au sunat pentru că se plictiseau, pentru că li se părea amuzant, sau aveau de raportat infracțiuni închipuite.

Reporter: Înțeleg că în 2022 ați sunat de 11.000 de ori.

Femeie: Probabil!

Reporter: Practic, de vreo 30 de ori pe zi.

Femeie: Da, cam așa ceva, da.

Reporter: Așa de mult sunați?

Femeie: Da, da, da!

Doamna din imagini a apelat în fiecare zi, anul trecut, cel puțin o dată pe oră, numărul de urgență 112. Spune că este în conflict cu mai mulți vecini din bloc și speră ca oamenii legii să-i aducă rezolvarea. Apelurile dovedite nejusticate i-au adus o amendă de 2.000 de lei, însă asta nu a oprit-o.

Aurelia Sandu, pensionară: Mi-au bătut și în ușă. Am sunat, în special, ca să anunț poliția, să-și ia măsurile care trebuie legat de persoanele astea. Am chemat și salvarea, pentru că mi se făcea rău.

Reporter: Ultima dată când ați sunat la 112?

Aurelia Sandu: Ieri, parcă. Ieri. Eu sunt scurtă, nu stau la povești. Am bătut recordul.

Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila: La nivelul IPJ Brăila, în anul 2022 au fost aplicate un număr de 1.113 sancțiuni contravenționale.

Dana Costache, jurnalist Digi24: Tot anul trecut, o persoană din Vrancea a sunat la numărul unic de urgență 112 de peste 5.000 de ori doar ca să le aducă injurii operatorilor de la Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Anul trecut, operatorii STS au răspuns la peste 10 milioane de apeluri, iar aproape jumătate dintre ele au fost pentru cazuri care nu erau urgente.

Geta Conţescu, asistent dispecerat SAJ Galaţi: Sunt persoane care sună și pentru un sfat medical. Le transmitem că suntem apel de urgență, doar pentru urgențele majore. Sunt și persoane depresive. Le recomandăm să meargă la psiholog.

Femeie: Gradul de cultură. Asta suntem!

Femeie: E ceva exagerat, cred. Trebuie să se ia măsuri. Dacă nu ai nicio problemă, automat. Când suni la 112 e grav, nu?

Femeie: E ceva inadmisibil. Cum să faci așa ceva? Deci ne batem joc unii de alții, practic, da?

Femeie: Dar poate e lume care e bolnavă și are nevoie de ajutorul salvării, nu? E atâta lume bolnavă, haideți să fim sinceri.

Diana Bulai, psiholog: Sunt unele persoane care sună pentru că pur și simplu nu au cu cine să vorbească și caută suport din acest punct de vedere și, evident, există și problematica, să spunem, de sănătate mintală a unor persoane care, astfel, caută validare socială și doresc pe cineva care să-i asculte.

Apelarea abuzivă a numărului de urgență 112 le poate aduce oamenilor amenzi de până la 2.000 de lei. În cazul în care situația se repetă, amenzilor pot ajunge chiar și până la 4.000 de lei.

