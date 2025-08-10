Focuri de armă folosite pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de 125.000 de lei

Polițiștii de frontieră din Botoșani au fost nevoiți să folosească focuri de armă pentru a confisca țigări de contrabandă în valoare de peste 125.000 de lei, potrivit Agerpres, care citează purtătorul de cuvânt al Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani. Oamenii legii au tras șapte focuri de armă în încercarea de-ai prinde pe contrabandiști.

Oamenii legii au observat, în zona localității Dămideni, mai multe persoane care se deplasau dinspre râul Prut către interiorul localității, transportând fiecare câte un coleg voluminos. În momentul în care contrabandiștii i-au observat pe polițiștii de frontieră, au abandonat coletele și s-au ascuns în vegetația din zonă, potrivit sursei citate.

„Poliţiştii de frontieră au efectuat somaţii legale prin voce, însă acestea nu s-au supus, motiv pentru care colegii noştri au executat şapte focuri de armă în plan vertical, cu respectarea reglementărilor legale, fără a fi înregistrate victime sau pagube materiale", a precizat oficialul STPF.

În coletele abandonate de contrabandiști au fost găsite 10.000 de pachete de țigări, cu timbru de acciză Republica Moldova, în valoare de peste 125.000 de lei. Poliţiştii de frontieră efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă.

