Traficanți de droguri, prinși cu focuri de armă. Unul dintre ei, fiu de fost ofițer important în MAI

Focuri de armă lângă Capitală pentru prinderea unor traficanți de droguri. Polițiștii au folosit armamentul din dotare după ce unul dintre indivizi a încercat să scape. Doi polițiști au fost răniți după ce traficantul a intrat cu mașina în autoturismele anchetatorilor.

Întreaga operațiune a fost filmată de la înălțime. Procurorii DIICOT spun că indivizii aveau legături cu narco-traficanții din America Latină, iar drogurile de mare risc erau destinate vieții de noapte din cluburile de fițe din Capitală.

Sunt imagini de la momentul în care procurorii DIICOT l-au prins în flagrant pe unul dintre traficanți în comuna Gruiu din Ilfov. În încercarea de a scăpa a intrat cu mașina în polițiști. Aceștia au tras mai multe focuri de armă.

Polițist: Atunci când am intervenit, ținta a devenit imediat agresivă și a încercat să se sustragă dispozitivului și a folosit autoturismul ca mijloc de forțare a blocajului. A accelerat brusc și a folosit două autospeciale de poliție aflate în dispozitiv punând în pericol viața colegilor mei. Intervenția a trecut într-o fază cu grad ridicat de risc, doi colegi au fost răniți în urma impactului, iar pentru a opri amenințarea a fost necesară folosirea armamentului din dotare.

Individul se pregătea să vândă câteva kilograme de cocaină și hașiș. Substanțele interzise au fost găsite în mașina lui. Mai mult, acesta era și drogat. El este un cunoscut al polițiștilor.

Surse judiciare îl descriu ca fiind o figură proeminentă a lumii interlope. În 1998 a asasinat un om de afaceri la ordinul mafioților italieni și bulgari. Ar fi fost răsplătit cu 100 de mii de dolari. Tatăl său a fost dat afară din Ministerul de Interne în 2007 după ce a fost ofițer al Serviciului de Informații al Poliției.

În total, 3 traficanți au fost săltați acum de anchetatori.

Procurorii spun că cei trei au plănuit să aducă în România, periodic, din America de Sud și Europa droguri de mare risc cu scopul de a le vinde mai departe către o rețea care activa în cluburile de fițe din Capitală.

Anchetatorii au documentat inclusiv un transport pe care aceștia l-au făcut la finalul lunii ianuarie. Doi dintre ei au mers în Spania de unde au adus, pe cale rutieră, 5 kilograme de cocaină și 8 kilograme de hașiș. Apoi, au depozitat drogurile în mai multe locații din București și Ilfov. Valoarea pe piață a drogurilor era estimată la 400 de mii de euro.

Ar fi reușit totul datorită legăturilor pe care le avea unul dintre ei cu narco-traficanții din America Latină. Stelian State a fost cercetat pentru infracțiuni similare în Australia. În 2021 ar fi încercat să ducă acolo o jumătate de tonă de cocaină în valoare de peste 50 de milioane de dolari. A căzut însă în capcana polițiștilor sub acoperire. În apărarea lui, nea State” - cum e poreclit, spune că este un simplu bunic din România și că nu știe nimic de acuzația care i-a fost adusă.

Editor : Liviu Cojan

