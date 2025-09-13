HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone ale țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 13 septembrie, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de vânt în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

ANM a transmis că între 13 septembrie, ora 20.00 și 14 septembrie, ora 8.00 vor exista intensificări ale vântului.

„Începând din seara zilei de sâmbătă (13 septembrie), în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...90 km/h”, precizează meteorologii.

FOTO ANM

Totodată, în intervalul 14 septembrie, ora 8.00 și 14 septembrie, ora 20.00 ANM avertizează asupra unor intensificări ale vântului.

„Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90...100 km/h”, mai arată meteorologii.

FOTO ANM

Editor : I.B.