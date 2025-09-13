Live TV

HARTA Avertizare de vreme rea. Cod galben de furtuni și vânt puternic în mai multe zone ale țării

Data publicării:
femeie cu o umbrela
ANM a emis un cod galben de vânt puternic în mai multe zone din țară. FOTO: Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, sâmbătă, 13 septembrie, noi avertizări de vreme rea. Potrivit meteorologilor, vor fi rafale de vânt în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali.

ANM a transmis că între 13 septembrie, ora 20.00 și 14 septembrie, ora 8.00 vor exista intensificări ale vântului.

„Începând din seara zilei de sâmbătă (13 septembrie), în județul Caraș-Severin, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 80...90 km/h”, precizează meteorologii.

FOTO ANM

Totodată, în intervalul 14 septembrie, ora 8.00 și 14 septembrie, ora 20.00 ANM avertizează asupra unor intensificări ale vântului.

„Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90...100 km/h”, mai arată meteorologii.

FOTO ANM

Editor : I.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
lucrari centrala ungaria profimedia
5
Curtea de Justiție a UE anulează o decizie care autoriza Ungaria să subvenţioneze...
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Digi Sport
Prima decizie luată de Novak Djokovic, după ce a fost numit "trădător" în Serbia și s-a mutat în altă țară
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Numărul imens de ucraineni care au trecut granița ilegal în România...
diana buzoianu face declaratii
Ministra Mediului anunță un șef interimar la Apele Române. Cine este...
erika kirk
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi...
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
Ordinul secretarului american al Războiului după asasinarea lui...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski face apel la „finalizarea garanţiilor de securitate cât mai curând posibil”
Cum a reușit o femeie să-și recupereze ceasul Rolex în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a pierdut
Aproximativ 200 de oameni au fost evacuați de la Penitanciarul Găești după izbucnirea unui incendiu. Care ar fi fost cauza
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
furtuna
HARTĂ Meteorologii au emis noi avertizări de vreme rea, cu vijelii și ploi: ANM anunță cod galben de furtuni în opt județe
furtuni sii semn de avertisment
HARTĂ Noi alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate
Furtuni si ploi
Prognoza actualizată: vremea se răcește și vin ploile. Regiunile unde va fi cod galben de averse torențiale și vânt puternic
om cu umbrela si furtuna
HARTĂ Noi alerte meteo: cod galben de furtuni și vânt puternic. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea în Capitală
fetiță cu umbrelă sărind în baltă și peisaj de toamnă
Urmează o lună cu vreme mai caldă decât în mod normal: când și unde sunt anunțate ploi. Prognoza până pe 6 octombrie
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Mirel Rădoi în buletin. Foarte puțini știu cum îl cheamă pe antrenorul de la...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ianis Hagi. Deși a mâncat în cele mai scumpe restaurante din lume, un...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Ce pensie primești după 15 ani de muncă. Prevederile din noua lege
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
"Telenovela" divorțului lui Ilie Năstase s-a încheiat. Ioana a decis să facă marele anunț
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Margot Robbie, cea mai îndrăzneață apariție din carieră. Rochia aproape inexistentă a lăsat totul la vedere
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
Care pensionari vor lua sute de lei în plus pensie în 2026? Marius Budăi anunță
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi World
Metoda ABCDE care îți poate salva viața. Cum recunoști cancerul de piele și 9 semne pe care să nu le ignori
Digi Animal World
Cele mai bune rase de câini pentru primul tău animal de companie. Alegerea care îți poate schimba viața
Film Now
Kathy Bates, furioasă pe cei care spun că a slăbit 45 kg doar cu Ozempic: "Mi-a luat ani să ajung aici"...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea